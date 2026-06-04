الكثير من محبي كرة القدم الأفريقية والأوربية يبحثون عن القناة الناقلة لمباراة كوت ديفوار وفرنسا في ودية اليوم قبل إنطلاق المونديال.

موعد مباراة كوت ديفوار وفرنسا الودية

ويستعد منتخب كوت ديفوار لخوض مباراة من العيار الثقيل عندما يواجه منتخب فرنسا في مباراة ودية اليوم الخميس 4 يونيو، استعدادًا لكأس العالم 2026.

وتقام المباراة في تمام الساعة 10:10مساءً بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة كوت ديفوار وفرنسا الودية

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 1.

ويذكر أن تعد مواجهة اليوم فرصة مهمة لعشاق كرة القدم لمتابعة جاهزية منتخب فرنسا قبل كأس العالم، إلى جانب تقييم قوة منتخب كوت ديفوار أمام منافس من الصف الأول عالميًا.