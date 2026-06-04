مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات

إيران

- -
19:30

مالي

الدوري المغربي

حسنية اغادير

- -
21:00

الفتح الرباطي

مباريات ودية - منتخبات

إسبانيا

- -
22:00

العراق

جميع المباريات

إعلان

القناة الناقلة لمباراة فرنسا و كوت ديفوار في المباراة الودية استعدادً لكأس العالم

كتب : محمد الميموني

07:07 م 04/06/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    منتخب كوت ديفوار
  • عرض 5 صورة
    منتخب فرنسا
  • عرض 5 صورة
    منتخب كوت ديفوار
  • عرض 5 صورة
    منتخب فرنسا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

الكثير من محبي كرة القدم الأفريقية والأوربية يبحثون عن القناة الناقلة لمباراة كوت ديفوار وفرنسا في ودية اليوم قبل إنطلاق المونديال.

موعد مباراة كوت ديفوار وفرنسا الودية

ويستعد منتخب كوت ديفوار لخوض مباراة من العيار الثقيل عندما يواجه منتخب فرنسا في مباراة ودية اليوم الخميس 4 يونيو، استعدادًا لكأس العالم 2026.

وتقام المباراة في تمام الساعة 10:10مساءً بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة كوت ديفوار وفرنسا الودية

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 1.

ويذكر أن تعد مواجهة اليوم فرصة مهمة لعشاق كرة القدم لمتابعة جاهزية منتخب فرنسا قبل كأس العالم، إلى جانب تقييم قوة منتخب كوت ديفوار أمام منافس من الصف الأول عالميًا.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كوت ديفوار كأس العالم فرنسا

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

المدينة المفقودة وسط بحيرة المنزلة.. حكاية تنيس المصرية في بورسعيد - صور
أخبار المحافظات

المدينة المفقودة وسط بحيرة المنزلة.. حكاية تنيس المصرية في بورسعيد - صور
حزب الله يرفض اتفاق وقف النار ويصفه بـ"خارطة طريق للإبادة"
شئون عربية و دولية

حزب الله يرفض اتفاق وقف النار ويصفه بـ"خارطة طريق للإبادة"
بالأسماء.. الحركة الدبلوماسية الكاملة لسفراء مصر بالخارج والداخل
أخبار مصر

بالأسماء.. الحركة الدبلوماسية الكاملة لسفراء مصر بالخارج والداخل
المياه هترجع إمتى؟.. 11 معدة في الشارع لإصلاح انفجار خط مياه ميت خاقان
أخبار المحافظات

المياه هترجع إمتى؟.. 11 معدة في الشارع لإصلاح انفجار خط مياه ميت خاقان
ماذا يحدث لجسمك عند المشي يوميا؟
نصائح طبية

ماذا يحدث لجسمك عند المشي يوميا؟

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

بين تهرب مالك السفينة وتعثر المفاوضات.. مستجدات أزمة البحارة المصريين المختطفين بالصومال
مدبولي: الفقراء سيحصلون على أعلى شريحة في الدعم النقدي.. والتطبيق قريبا
رئيس الوزراء: لا نحتاج إلى الدخول في برامج جديدة مع صندوق النقد