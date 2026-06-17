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دون ستوديو.. تردد القناة المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم 2026 على النايل سات

كتب : محمد خيري

02:10 م 17/06/2026 تعديل في 02:13 م
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    مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026
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    قنوات مفتوحة تنقل مع بي إن سبورت مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026
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أتاحت شبكة بي إن سبورتس للجماهير فرصة متابعة عدد من مباريات كأس العالم 2026 عبر قناة مفتوحة جديدة على القمر الصناعي نايل سات، دون الحاجة إلى اشتراك مدفوع.

بث مباراة مصر وبلجيكا مجانا

وبدأت القناة بث بعض مواجهات البطولة، حيث نقلت مباراة منتخب مصر أمام بلجيكا في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السابعة، والتي انتهت بالتعادل 1-1، كما عرضت مواجهة السعودية وأوروغواي ضمن المجموعة الثامنة، والتي انتهت بالنتيجة نفسها.

وتعتمد القناة على النقل المباشر للمباريات فقط، دون تقديم استوديوهات تحليلية أو برامج مصاحبة، في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق مشاهدة البطولة أمام الجماهير.

تردد القناة المجانية على النايل سات

التردد: 12245
الاستقطاب: عمودي (V)
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: ⅔

مباريات اليوم السابع في كأس العالم 2026:

البرتغال × الكونغو الديمقراطية – الساعة 8:00 مساءً.
إنجلترا × كرواتيا – الساعة 11:00 مساءً.
غانا × بنما – الساعة 2:00 صباحًا.
أوزبكستان × كولومبيا – الساعة 5:00 صباحًا.

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