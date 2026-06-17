نتيجة الشوط الأول من مباراة النمسا والأردن في كأس العالم 2026

شهد اليوم السابع من بطولة كأس العالم 2026 المقامة في أمريكا وكندا والمكسيك، أحداثا متنوعة؛ أبرزها هزيمة المنتخبات العربية، الجزائر والعراق والأردن، وتحقيق ليونيل ميسي أرقاما تاريخية، بالإضافة إلى شكوى المنتخب الألماني من ظهور ثعابين بمقر معسكر منتخب ألمانيا، وأحداثا أخرى يمكنكم الإطلاع عليها من خلال هذه الروابط..

هل سيغيب نيمار عن كأس العالم بأكمله؟.. فحوصات طبية جديدة

يزداد الغموض حول موقف نيمار جونيور، لاعب منتخب البرازيل، بشأن موعد مشاركته مع السامبا، في كأس العالم 2026... لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بالفيديو.. لاعبو منتخب مصر يحتفلون بعيد ميلاد صلاح

احتفل لاعبو منتخب مصر الأول لكرة القدم، المتواجدة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، بعيد ميلاد محمد صلاح، قائد الفراعنة ونادي ليفربول السابق.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

اتهامات تطارد رئيس الاتحاد البرازيلي خلال كأس العالم 2026.. ما القصة؟

أثار سامير شاوود، رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، جدلا واسعا، بعد نشر موقعPortal LeoDias تقريرًا يتضمن مزاعم بشأن مصروفات سفر وإقامات فندقية لنساء يقال إنهن مقربات منه.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

ملخص مباراة فرنسا و السنغال بكأس العالم 2026

نجح منتخب فرنسا في تحقيق الفوز على نظيره السنغالي بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الأولى بكأس العالم 2026.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

ظهور أول وعودة بعد 40 عامًا.. ماذا ينتظر العرب في ختام الجولة الأولى بالمونديال؟

تختتم المنتخبات العربية منافساتها في الجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم 2026، فجر اليوم، بـ3 مواجهات قوية، ضمن المجموعتين التاسعة والعاشرة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

قبل المواجهة المنتظرة.. اشتباكات بالأيدي بين جماهير الجزائر والأرجنتين بكأس العالم 2026 (صور)

تعيش الجماهير الجزائرية حالة من الترقب والحماس قبل المواجهة المنتظرة أمام المنتخب الأرجنتيني، المقرر إقامتها الأربعاء 17 يونيو على ملعب كانساس سيتي، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة العاشرة في كأس العالم 2026.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

منافس مصر.. من هو إيلي جست صاحب هدفي نيوزيلندا بكأس العالم 2026

دخل إيلي جست تاريخ كرة القدم النيوزيلندية من أوسع أبوابه، بعدما قاد منتخب بلاده بتعادل ثمين أمام إيران بنتيجة 2-2، في افتتاح مشوار الفريقين بالمجموعة السابعة من كأس العالم 2026... لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

ثعبان سام يثير القلق في معسكر ألمانيا بكأس العالم 2026

روى جوشوا كيميتش، قائد منتخب ألمانيا، كواليس مواجهة "ثعبان سام"، خلال وجوده في مقر معسكر المانشاف بكأس العالم 2026... لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

من 50 ألف إلى 5 ملايين متابع.. ماهى قصة حارس الرأس الأخضر التي هزت وسائل التواصل

في ليلة لن ينساها عشاق كرة القدم، خطف فوزينيا، حارس مرمى منتخب الرأس الأخضر، الأضواء في كأس العالم 2026، بعدما قاد منتخب بلاده لتحقيق مفاجأة مدوية بالتعادل السلبي أمام إسبانيا، قبل أن تتحول دموعه بعد صافرة النهاية إلى أحد أبرز مشاهد البطولة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"يعادل رونالدو".. رقم تاريخي لليونيل ميسي في كأس العالم

واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تحقيق الأرقام القياسية في كرة القدم، بعدما نجح في تسجيل هدفين لمنتخب بلاده في مرمى الجزائر، في اللقاء الذي يجمع بينهما حاليا في كأس العالم 2026... لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

القاعدة اغتالت والده واختفاء أخيه.. حكاية أيمن حسين نجم منتخب العراق بعد هدفه في كأس العالم 2026

على الرغم من الهزيمة الكبيرة التي تلقاها المنتخب العراقي اليوم أمام منتخب النرويج، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد، إلا أن نجم هجوم أسود الرافدين أيمن حسين واصل كتابة التاريخ مع المنتخب العراقي.. ... لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

ملخص مباراة الأرجنتين والجزائر في كأس العالم 2026

حقق منتخب الأرجنتين فوزا كبيرا على حساب نظيره منتخب الجزائر، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما بالجولة الأولى من كأس العالم 2026... لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بينهم هالاند.. ثلاثي منتخب النرويج يسيرون على خطى أبائهم في كأس العالم

حقق منتخب النرويج فوزا كبيرا على حساب منتخب العراق، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بنيهما ببطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك... لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

ملخص مباراة النرويج والعراق في كأس العالم 2026

تمكن منتخب النرويج من تحقيق فوزا كبيرا على حساب المنتخب العراقي، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم في كأس العالم 2026... لمزيد من التفاصيل اضغط هنا