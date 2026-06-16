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"كنا الأقرب للفوز".. إمام عاشور يعلق على تعادل مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026

كتب : يوسف محمد

04:10 ص 16/06/2026
  • عرض 19 صورة
  • عرض 19 صورة
    احتفال إمام عاشور
  • عرض 19 صورة
    احتفال إمام عاشور
  • عرض 19 صورة
    احتفال إمام عاشور
  • عرض 19 صورة
    احتفال إمام عاشور
  • عرض 19 صورة
    احتفال إمام عاشور
  • عرض 19 صورة
    احتفال إمام عاشور
  • عرض 19 صورة
    احتفال إمام عاشور
  • عرض 19 صورة
    احتفال إمام عاشور
  • عرض 19 صورة
    احتفال إمام عاشور
  • عرض 19 صورة
    احتفال إمام عاشور
  • عرض 19 صورة
    احتفال إمام عاشور
  • عرض 19 صورة
    احتفال إمام عاشور
  • عرض 19 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 19 صورة
    هدف إمام عاشور أمام بلجيكا
  • عرض 19 صورة
    هدف إمام عاشور أمام بلجيكا
  • عرض 19 صورة
    هدف إمام عاشور أمام بلجيكا
  • عرض 19 صورة
    هدف إمام عاشور أمام بلجيكا
  • عرض 19 صورة
    هدف إمام عاشور أمام بلجيكا

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أكد إمام عاشور نجم منتخب مصر أن المنتخب الوطني، كان بإمكانه تحقيق الفوز في مباراة الأمس أمام بلجيكا، في اللقاء الذي جمع بينهما في بطولة كأس العالم 2026.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله نتيجة مباراة منتخب مصر أمس أمام بلجيكا، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة السابعة بالمونديال.

ونجح إمام عاشور في تسجيل هدف الفراعنة الوحيد في اللقاء، بعد تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء، قبل أن يحرز محمد هاني هدف التعادل لبلجيكا بالخطأ في مرماه.

تصريحات إمام عاشور بعد التعادل مع بلجيكا

وقال إمام عاشور في تصريحات صحفية عقب نهاية المباراة: "سعيد بحصد جائزة أفضل لاعب في مباراة مصر وبلجيكا، لكن الفرحة كانت ستكون أكبر، إذا كنا نجحنا في تحقيق الفوز وأتمنى أن نظره بشكل جيد في باقي المباريات".

وأضاف: "أهدي جائزة أفضل لاعب في المباراة لعائلتي وكل الجماهير المصرية، لا يهم من يفوز بجائزة أفضل لاعب، فجميعنا نلعب باسم منتخب مصر، التعادل لم يكن مرضي بالنسبة لنا".

وتابع: "كان بإمكاننا تحقيق الفوز في مباراة الأمس، خاصة وأننا أهدرنا العديد من الفرص، وسنركز بشكل كبير على المرحلة المقبلة وأتمنى أن نكون أفضل".

ويذكر أن إمام عاشور توج بجائزة أفضل لاعب في مباراة مصر وبلجيكا، نظرا للمستوى الفني الكبير الذي ظهر به اللاعب في اللقاء، بالإضافة إلى تسجيله هدف مصر الوحيد.

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إمام عاشور منتخب مصر كأس العالم 2026 مصر وبلجيكا

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