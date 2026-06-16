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بعد هدفه في مرمى بلجيكا.. إمام عاشور ينضم لقائمة تاريخية للفراعنة بكأس العالم 2026

كتب : يوسف محمد

01:17 ص 16/06/2026
  • عرض 21 صورة
  • عرض 21 صورة
    احتفال إمام عاشور
  • عرض 21 صورة
    احتفال إمام عاشور
  • عرض 21 صورة
    احتفال إمام عاشور
  • عرض 21 صورة
    احتفال إمام عاشور
  • عرض 21 صورة
    احتفال إمام عاشور
  • عرض 21 صورة
    احتفال إمام عاشور
  • عرض 21 صورة
    احتفال إمام عاشور
  • عرض 21 صورة
    احتفال إمام عاشور
  • عرض 21 صورة
    احتفال إمام عاشور
  • عرض 21 صورة
    احتفال إمام عاشور
  • عرض 21 صورة
    احتفال إمام عاشور
  • عرض 21 صورة
    احتفال إمام عاشور
  • عرض 21 صورة
    إمام عاشور
  • عرض 21 صورة
    هدف إمام عاشور أمام بلجيكا
  • عرض 21 صورة
    هدف إمام عاشور أمام بلجيكا
  • عرض 21 صورة
    هدف إمام عاشور أمام بلجيكا
  • عرض 21 صورة
    هدف إمام عاشور أمام بلجيكا
  • عرض 21 صورة
    هدف إمام عاشور أمام بلجيكا
  • عرض 21 صورة
    هدف إمام عاشور أمام بلجيكا
  • عرض 21 صورة
    هدف إمام عاشور أمام بلجيكا

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سجل إمام عاشور نجم منتخب مصر، اسمه بحروف من ذهب في تاريخ الكرة المصرية والمنتخب الوطني في كأس العالم، بعد هدفه في مرمى بلجيكا.

وافتتح عاشور أهداف الفراعنة في النسخة الحالية من البطولة، بهدفه في مرمى بلجيكا أمس، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في افتتاح مباريات المنتخبين بالبطولة.

إمام عاشور ينضم لقائمة تاريخية لمصر في كأس العالم

وانضم إمام عاشور بهدفه في مرمى بلجيكا أمس، لقائمة تاريخية تضم ثلاثة لاعبين مصريين فقط، تمكنوا من تسجيل أهداف في المونديال.

وبات صاحب الـ28 عاما، رابع لاعب مصري في التاريخ يسجل في كأس العالم، بعد الثلاثي عبد الرحمن فوزي، الذي سجل ثنائية في نسخة البطولة عام 1934، مجدي عبد الغني الذي سجل هدف عام 1990، بالإضافة إلى محمد صلاح الذي سجل ثنائية في نسخة 2018 بروسيا.

موعد مباراة مصر المقبلة

وفي سياق متصل يستعد منتخب مصر لملاقاة نظيره النيوزيلندي، يوم الإثنين المقبلة الموافق 22 يونيو، في إطار منافسات الجولة الثانية بالبطولة.

وتقام مباراة الفراعنة أمام بلجيكا يوم الإثنين المقبلة، في تمام الساعة الرابعة صباحا بتوقيت القاهرة.

ويشارك المنتخب المصري في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026، رفقة كل من: "بلجيكا، نيوزيلندا وإيران".

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إمام عاشور منتخب مصر كأس العالم 2026 مصر وبلجيكا

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