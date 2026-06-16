داخل نادي الزمالك.. زوجة محمد عواد تشاهد مباراة منتخب مصر و بلجيكا بكأس العالم 2026
كتب : محمد عبد السلام
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نشرت حنين خالد زوجة محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" صور لها وهي تشاهد مباراة الزمالك.
وظهرت حنين خلال متابعتها اللقاء من داخل مقر نادي الزمالك، وسط حضور جماهيري كبير حرص على مؤازرة المنتخب المصري في مباراته ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.
حسم التعادل الإيجابي مباراة منتخب مصر أمام نظيره بلجيكا بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما أمس الاثنين ضمن مواجهات الجولة الأولى بكأس العالم 2026.
ومن المقرر أن يلاقي منتخب مصر نظيره النيوزيلندي يوم الاثنين الموافق 22 يونيو، ضمن مواجهات الجولة الثانية بكأس العالم 2026.