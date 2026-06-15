أول تعليق من إبراهيم حسن بعد مستوى منتخب مصر أمام بلجيكا في الشوط الأول

احتشد أبناء مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، مساء اليوم الاثنين، بأعداد كبيرة داخل نادي السلام البحري «اليوناني سابقًا»، المطل على المجرى الملاحي لقناة السويس، لمتابعة مباراة منتخب مصر أمام نظيره البلجيكي، المقامة على ملعب «لومين فيلد» بمدينة سياتل الأمريكية، ضمن منافسات كأس العالم.

كأس العالم 2026

فتح نادي السلام البحري أبوابه أمام الجماهير، حيث وفر مئات الكراسي وشاشة عرض عملاقة لمتابعة اللقاء، في أجواء جماهيرية مميزة على ضفة قناة السويس.

ورفع الحضور أعلام مصر، فيما ارتدى عدد من المشجعين قمصان المنتخب الوطني، مرددين هتافات تشجيعية حماسية، أبرزها: «كل الناس بتقول يارب»، و«هوبه إيه هوبه آه.. إن شاء الله هنكسب»، و«مصر.. مصر».

مباراة مصر وبلجيكا

وشهدت مناطق المشاهدة حالة كبيرة من الحماس والتفاعل مع مجريات المباراة، وسط حضور لافت من الأسر والشباب والأطفال، الذين حرصوا على مؤازرة المنتخب الوطني في هذا الحدث العالمي.

وفي السياق ذاته، فتحت 9 مراكز شباب وتنمية شبابية بمحافظة بورسعيد أبوابها أمام المواطنين لعرض المباراة، في إطار دعم الرياضة وتشجيع الجماهير على متابعة الفراعنة في أجواء آمنة ومنظمة.

ويأتي ذلك تحت إشراف مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بتوفير أماكن مناسبة لمتابعة مباريات كأس العالم ودعم المنتخب الوطني.