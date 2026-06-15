أول تعليق من إبراهيم حسن بعد مستوى منتخب مصر أمام بلجيكا في الشوط الأول

"رفعت راسنا".. نجيب ساويرس يوجه رسالة لإمام عاشور بعد هدفه في كأس العالم

"كل الناس بتقول يارب".. بورسعيد تشتعل حماسًا دعمًا للفراعنة أمام بلجيكا

انتهى الشوط الأول من مباراة المنتخب المصري ونظيره البلجيكي بتقدم الفراعنة بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026.

وسجل إمام عاشور هدف التقدم للمنتخب المصري في الدقيقة 19، بعدما أطلق تسديدة قوية فشل حارس المرمى في التصدي لها.

وجاءت تقييمات لاعبي منتخبي مصر وبلجيكا خلال الشوط الأول، وفقا لموقع سوفا سكور المتخصص في الإحصائيات الرياضية، على النحو التالي:

تقييمات منتخب مصر:

مصطفى شوبير: 6.6

محمد هاني: 6.8

ياسر إبراهيم: 6.5

حمدي فتحي: 7.0

أحمد فتوح: 6.7

مهند لاشين: 6.7

إمام عاشور: 7.7

مروان عطية: 6.3

محمد صلاح: 6.5

مصطفى زيكو: 6.2

عمر مرموش: 6.6

بينما جاءت تقييمات لاعبي بلجيكا كالتالي:

كورتوا: 6.2

توماس مونييه: 6.3

ناثان نجويي: 6.8

براندون ميشيل: 6.6

تيموثي كاستانيي: 6.8

أمادو أونانا: 6.8

يوري تيليمانس: 6.4

كيفين دي بروين: 6.5

لياندرو تروسارد: 6.8

شارل دي كيتيلير: 6.7

جيريمي دوكو: 6.2