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مدير فني بلجيكي يتوقع لمصراوي المرشحين الأبرز للصعود من مجموعة منتخب مصر بكأس العالم2026

كتب : نهي خورشيد

09:58 م 15/06/2026
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  • عرض 21 صورة
    بعثة منتخب مصر
  • عرض 21 صورة
    بعثة منتخب مصر
  • عرض 21 صورة
    بعثة منتخب مصر
  • عرض 21 صورة
    بعثة منتخب مصر
  • عرض 21 صورة
    بعثة منتخب مصر
  • عرض 21 صورة
    بعثة منتخب مصر
  • عرض 21 صورة
    بعثة منتخب مصر
  • عرض 21 صورة
    بعثة منتخب مصر
  • عرض 21 صورة
    توزيع أعلام مصر على الجماهير في الفان زون لدعم منتخبنا أمام بلجيكا (3)
  • عرض 21 صورة
    توزيع أعلام مصر على الجماهير في الفان زون لدعم منتخبنا أمام بلجيكا (11)
  • عرض 21 صورة
    الجماهير المصرية تحتشد في الفان زون لتشجيع منتخب مصر
  • عرض 21 صورة
    الجماهير المصرية تحتشد في الفان زون لتشجيع منتخب مصر (2)
  • عرض 21 صورة
    الجماهير المصرية تحتشد في الفان زون لتشجيع منتخب مصر (4)
  • عرض 21 صورة
    الجماهير المصرية تحتشد في الفان زون لتشجيع منتخب مصر (6)
  • عرض 21 صورة
    الجماهير المصرية تحتشد في الفان زون لتشجيع منتخب مصر (3)
  • عرض 21 صورة
    الجماهير المصرية تحتشد في الفان زون لتشجيع منتخب مصر (5)
  • عرض 21 صورة
    الجماهير المصرية تحتشد في الفان زون لتشجيع منتخب مصر (9)
  • عرض 21 صورة
    الجماهير المصرية تحتشد في الفان زون لتشجيع منتخب مصر (8)
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    الجماهير المصرية تحتشد في الفان زون لتشجيع منتخب مصر (7)
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    الجماهير المصرية تحتشد في الفان زون لتشجيع منتخب مصر (12)

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توقع المدير الفني البلجيكي أرييل جاكوبس المنتخبات المرشحة للفوز والصعود من المجموعة السابعة بكأس العالم2026.
وقال جاكوبس: "بخصوص المجموعة التي تضم بلجيكا ومصر وإيران ونيوزيلندا، فأعتقد أن المنتخبين البلجيكي والمصري سيتنافسان على المركزين الأول والثاني".
وأضاف: "بينما ستكون فرص إيران ونيوزيلندا أقل في المنافسة على الصدارة، وستُحسم الأمور غالبًا في المواجهات المباشرة بين المنتخبات الكبرى".
وأوضح: "الفارق بين بلجيكا ومصر سيكون ضئيلًا للغاية، لكن خبرة بلجيكا الدولية تمنحها أفضلية طفيفة، رغم أن مصر تملك كل المقومات للتأهل إلى الدور التالي".
وتقام اليوم مباراة مصر ضد بلجيكا كأول مباريات المجموعة السابعة التي تضم، نيوزلندا ومصر وإيران وبلجيكا.

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منتخب مصر منتخب بلجيكا كأس العالم2026

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