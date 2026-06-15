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دوكو يقود الهجوم.. التشكيل الرسمي لمنتخب بلجيكا لمواجهة مصر بكأس العالم 2026

كتب : محمد عبد السلام

08:52 م 15/06/2026

منتخب بلجيكا

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أعلن الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني لمنتخب بلجيكا، عن التشكيل الرسمي للمنتخب لمواجهة الفراعنة ضمن مواجهات الجولة الأولى من منافسات كأس العالم 2026.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة، وتقام المباراة على ملعب لومن فيلد في الولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء تشكيل منتخب بلجيكا كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: توماس مونييه، ناثان نجويي، براندون ميشيل، تيموثي كاستانيي.

خط الوسط: أمادو أونانا، يوري تيليمانس، كيفين دي بروين.

خط الهجوم: لياندرو تروسارد، شارل دي كيتيلير، جيريمي دوكو.

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منتخب بلجيكا كأس العالم 2026 منتخب مصر

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