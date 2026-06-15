حذّرت الصحف البلجيكية من خطورة نجم منتخب مصر محمد صلاح، قبل المواجهة المرتقبة أمام بلجيكا في افتتاح مشوار المنتخبين ضمن منافسات كأس العالم 2026.

ويلتقي منتخب مصر أمام نظيره بلجيكا، اليوم الإثنين في العاشرة مساء، قبل أن يواجه نيوزيلندا يوم 22 من الشهر ذاته، ويختتم مشواره في دور المجموعات بمواجهة إيران يوم 27.

وأكدت صحيفة "Nieuwsblad" البلجيكية، أن صلاح يدخل المباراة بدوافع قوية، تزامنًا مع احتفاله بعيد ميلاده الرابع والثلاثين يوم اللقاء، مشيرة إلى أنه يمثل “كابوسًا” حقيقيًا للمنتخب البلجيكي نظرًا لقدراته التهديفية وخبرته الكبيرة في المباريات الكبرى.

صلاح الغائب عن مونديال 2022

وأشارت إلى أن قائد منتخب مصر كان أحد أبرز الغائبين عن كأس العالم 2022 في قطر، بعد فشل الفراعنة في التأهل، وهو ما منحه دافعًا إضافيًا للظهور بقوة في النسخة الحالية.

وأضاف التقرير أن صلاح قاد منتخب مصر بنجاح إلى مونديال 2026، بعدما سجل 9 أهداف خلال التصفيات الإفريقية، ليحتل المركز الثاني في قائمة هدافي التصفيات خلف الجزائري محمد عمورة.

كما وصفت الصحيفة النجم المصري بأنه “القائد والركيزة الأساسية” في تشكيل الفراعنة، نظرًا لتأثيره الكبير داخل الملعب ودوره الحاسم في الخط الهجومي.

عيد ميلاد محمد صلاح

وتطرقت “Nieuwsblad” إلى موسمه الأخير مع ليفربول، مشيرة إلى تراجع نسبي في معدلاته التهديفية مقارنة بمواسمه السابقة، إضافة إلى بعض التوترات التي رافقت فترته الأخيرة مع النادي، وهو ما قد يزيد من دوافعه في كأس العالم.

كما لفت التقرير إلى أن البطولة الحالية قد تكون الأخيرة لصلاح في المونديال، في ظل الأنباء المتداولة حول مستقبله وإمكانية انتقاله إلى الدوري السعودي.

واختتمت الصحيفة تقريرها بتحذير واضح للمنتخب البلجيكي، مؤكدة أن صلاح سبق أن سجل في كأس العالم 2018 أمام روسيا والسعودية، كما هز شباك الحارس تيبو كورتوا ثلاث مرات خلال مسيرته، مضيفة: “صلاح يحتفل بعيد ميلاده الرابع والثلاثين يوم المباراة، لكن ليس من المفترض أن يحصل على هدايا من بلجيكا”.

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