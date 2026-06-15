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بعد هزيمة تونس وتعادل اليابان.. جدول ترتيب المجموعة السادسة بكأس العالم 2026

كتب : محمد عبد السلام

07:22 ص 15/06/2026 تعديل في 07:23 ص

زيون سوزوكي حارس منتخب اليابان

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اختتمت اليوم منافسات الجولة الأولى بالمجموعة السادسة ببطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك.

وتضم المجموعة السادسة ببطولة كأس العالم 2026، كل من: "السويد، اليابان، هولندا، تونس".

نتائج مباريات المجموعة السادسة ببطولة كأس العالم 2026

وفي إطار منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة، حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثله نتيجة مباراة منتخب اليابان أمام نظيره الهولندي.

وعلى الجانب الآخر، تمكن منتخب السويد من تحقيق الفوز على حساب تونس، بخماسية دون مقابل.

ترتيب المجموعة السادسة بكأس العالم 2026

1- السويد - 3 نقاط

2- اليابان - نقطة واحدة

3- هولندا - نقطة واحدة

4- تونس - بدون نقاط

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المجموعة السادسة بكأس العالم كاس العالم 2026 منتخب تونس

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