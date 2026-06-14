مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم

ألمانيا

7 1
20:00

كوراساو

كأس العالم

أستراليا

2 0
07:00

تركيا

كأس العالم

البرازيل

1 1
01:00

المغرب

جميع المباريات

إعلان

موسى: منتخب المغرب شرف الكرة العربية والإفريقية.. والبرازيليين فلتوا من هزيمة

كتب : داليا الظنيني

09:32 م 14/06/2026

أحمد موسى

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، أن منتخب المغرب أحرج المنتخب البرازيلي المرشح الأول للفوز بكأس العالم 2026، بعد أن انتهت مباراتهما بالتعادل الإيجابي.

وأضاف موسى أن منتخب المغرب لعب كرة حقيقية بنقلات ورؤية للملعب غريبة، وشرف الكرة العربية والإفريقية، والبرازيليين فلتوا من هزيمة محققة.

وأشار الإعلامي إلى أن اللاعب أيوب وعدي أصبح التريند بعد أن أبهر العالم بمهارته، فهو من مواليد فرنسا وتربى هناك ورفض اللعب لفرنسا ولعب لبلاده المغرب.

وتابع أن "منتخب قطر تعادل قبل الصافرة بثوانٍ، ومنتخب مصر عنده حظوظ كبيرة جدا قبل لقاء بلجيكا غدًا".

وشدد أحمد موسى على وجود تأمين وحراسة مشددة للبعثة المصرية في سياتل، والجماهير في أمريكا تحتفي بالمنتخب الوطني.

وأكد الإعلامي أن محمد صلاح هو الأكثر جماهيرية بين كل نجوم المونديال، وعليه تركيز كبير من الجماهير، مطالبًا المنتخب باللعب الحقيقي في مباراة الغد.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحمد موسى البرازيل منتخب المغرب كأس العالم

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

"العربية كانت هتولع بيا".. نهال عنبر تنجو من حادث على طريق الساحل
زووم

"العربية كانت هتولع بيا".. نهال عنبر تنجو من حادث على طريق الساحل
أول تعليق من سما المصري بعد القبض على شخص تعدى عليها داخل المترو
زووم

أول تعليق من سما المصري بعد القبض على شخص تعدى عليها داخل المترو
ضبط السيارة المتسببة في حادث الفنان محمد مرزبان بالإسماعيلية
أخبار المحافظات

ضبط السيارة المتسببة في حادث الفنان محمد مرزبان بالإسماعيلية
إخلاء سبيل زوج البلوجر دينا فؤاد في قضية التبرعات بالإسماعيلية
أخبار المحافظات

إخلاء سبيل زوج البلوجر دينا فؤاد في قضية التبرعات بالإسماعيلية
خطوات الحصول على نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية" بالأزهر فور اعتمادها
الأزهر

خطوات الحصول على نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية" بالأزهر فور اعتمادها

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

أستراليا

أستراليا

2 0

07:00

تركيا

تركيا

كأس العالم

البرازيل

البرازيل

1 1

01:00

المغرب

المغرب

كأس العالم

ألمانيا

ألمانيا

7 1

20:00

كوراساو

كوراساو

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان