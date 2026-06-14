أكد الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، أن منتخب المغرب أحرج المنتخب البرازيلي المرشح الأول للفوز بكأس العالم 2026، بعد أن انتهت مباراتهما بالتعادل الإيجابي.

وأضاف موسى أن منتخب المغرب لعب كرة حقيقية بنقلات ورؤية للملعب غريبة، وشرف الكرة العربية والإفريقية، والبرازيليين فلتوا من هزيمة محققة.

وأشار الإعلامي إلى أن اللاعب أيوب وعدي أصبح التريند بعد أن أبهر العالم بمهارته، فهو من مواليد فرنسا وتربى هناك ورفض اللعب لفرنسا ولعب لبلاده المغرب.

وتابع أن "منتخب قطر تعادل قبل الصافرة بثوانٍ، ومنتخب مصر عنده حظوظ كبيرة جدا قبل لقاء بلجيكا غدًا".

وشدد أحمد موسى على وجود تأمين وحراسة مشددة للبعثة المصرية في سياتل، والجماهير في أمريكا تحتفي بالمنتخب الوطني.

وأكد الإعلامي أن محمد صلاح هو الأكثر جماهيرية بين كل نجوم المونديال، وعليه تركيز كبير من الجماهير، مطالبًا المنتخب باللعب الحقيقي في مباراة الغد.