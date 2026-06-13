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نجم باريس سان جيرمان لمصراوي: ربع النهائي أقصى طموحات البرازيل في مونديال 2026

كتب : نهي خورشيد

06:22 م 13/06/2026 تعديل في 06:54 م
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تحدث النجم البرازيلي أبل براجا لاعب باريس سان جيرمان و فلومينينسي السابق عن حظوظ منتخب البرازيل في بطولة كأس العالم 2026، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب المغرب في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة.

وقال براجا في تصريحات خاصة لـ مصراوي:"البرازيل دائماً تحظى بالاحترام ويمكنها الوصول بعيداً لكن كما قلت، أعتقد أنها إذا وصلت إلى ربع النهائي فستتوقف عند هذا الحد، وبصراحة أتمنى أن أكون مخطئاً".

وأضاف نجم بي إس جي:"ففي المقابل، البرازيل اليوم تعاني كثيراً على مستوى التجديد لأن اللاعبين أصحاب القيمة يرحلون سريعاً إلى أوروبا، والأندية ترى أن الوقت مناسب للبيع بسبب العروض المالية الضخمة".

وتابع حديثه:"كما أن هذا يقلل قليلاً من ذلك الشعور الوطني الذي يجب أن يتحلى به كل لاعب عندما يمثل المنتخب".

وعن الجيل الحالي قال:"اللاعب يبدأ في جني ثروة كبيرة، وأموال طائلة بسرعة كبيرة وفي سن صغير للغاية، ولم يعد يتكون لديه الشعور أو الارتباط الذي كان موجوداً سابقاً تجاه علم البلاد".

وأكد براجا:"لذلك أتمنى أن تصل البرازيل بعيداً، لكن بالنسبة لي إذا وصلت إلى ربع النهائي فسيكون ذلك إنجازاً مقبولاً إلى حد كبير".

وعن المنتخب البرازيلي أوضح نجم فلومينينسي:" يعد منتخباً جيداً خاصة على المستوى الهجومي إذ يضم فريقاً شاباً جيداً، أما من خط الوسط إلى الخلف فهناك بعض التقدم في الأعمار".

وواصل:"ورغم ذلك، أعتقد أن العقلية الانتصارية موجودة وهناك مدرب يمتلك سجلاً ناجحاً وهذا بالطبع سيساعد".

وأتم حديثه قائلاً:"ومع هذا كله، لا أعتقد أنه سيكون منتخباً يثير الحماس بشكل كبير".

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أبل براجا باريس سان جيرمان كأس العالم كارلو أنشيلوتي

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