أثار جاستن ترودو، رئيس وزراء كندا السابق، الجدل خلال الساعات الماضية، بسبب التقاط صورة له خلال إحدى مباريات كأس العالم 2026.

رئيس وزراء كندا السابق يتجاهل مباراة بلده

ظهر جاستن ترودو في مدرجات مباراة الولايات المتحدة الأمريكية وباراجواي في كأس العالم 2026، رفقة صديقته المغنية الأمريكية كاتي بيري.

وتعرض جاستن ترودو لانتقادات واسعة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تجاهل مباراة بلده التي أقيمت قبل 6 ساعات في نفس البطولة.

Damn, Katy Perry & Justin Trudeau looking FINE at the World Cup pic.twitter.com/ogigf0wqY8 — kanishk (@kaxishk) June 13, 2026

وكتب أحدهم: "إنه كنديٌ لدرجة أنه فوت مباراة كندا، لكنه كان سعيدًا بحضور مباراة الولايات المتحدة، ثم نصح جميع الكنديين بعدم السفر إلى الولايات المتحدة ودعم السياحة الكندية. يا له من منافق".

وأعلن الثنائي جاستن ترودو وكاتي بيري، علاقتهما، عندما ظهرا معا لأول مرة، في يونيو الماضي، في مهرجان تريبيكا السينمائي.

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