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فاجئ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجهاز الفني لمنتخب أمريكا ولاعبي الفريق، بمكالمة هاتفية لدعمهم قبل مواجهة باراجواي اليوم، في الجولة الأولى بكأس العالم.

ويلاقي المنتخب الأمريكي نظيره منتخب باراجواي، اليوم في تمام الساعة الرابعة صباحا بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الرابعة بكأس العالم 2026.

رسالة دعم من ترامب للجهاز الفني لمنتخب أمريكا ولاعبي الفريق

وأجرى ترامب اتصالا هاتفيا مع مدرب منتخب أمريكا بوتشيتينو، لتحفيزه ودعم اللاعبين قبل مباراة اليوم، وقال الرئيس الأمريكي خلال المكالمة: "اتصلت بك بوتشيتينو، لأخبرك بأنك مدرب رائع ورجل رائع، وأنني أعرف إنجازاتك جيدا وكذلك إمكانيات اللاعبين".

وأضاف: "أريد فقط أن أتمنى لك التوفيق، أخبرك بأنك ليدك فرصة ممتازة للوصول إلى المباراة النهائية".

ورد بوتشيتينو على حديث ترامب، قائلا: "شكرا جزيلا على دعمك سيادة الرئيس، سنبذل كل ما في وسعنا لنجعلك فخور بنا وجعل كل هذا الشعب فخور بمنتخب بلاده".

مجموعة الولايات المتحدة في كأس العالم 2026

ويشارك المنتخب الأمريكي في المجموعة الرابعة ببطولة كأس العالم 2026، رفقة كل من: "أستراليا، باراجوي وتركيا".

وتقام النسخة الحالية من بطولة كأس العالم في 3 دول مختلفة، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك.

وانطلقت النسخة الحالية من بطولة كأس العالم، يوم الخميس الماضي 11 يونيو الجاري، وتستمر حتى يوم 19 يوليو المقبل.

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