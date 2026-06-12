أثارت خسارة منتخب جنوب إفريقيا في المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026 حالة من الجدل الواسع على منصات التواصل الاجتماعي، إذ انقسمت ردود فعل الجماهير من مختلف الدول الأفريقية في موقفهم تجاه دعم البافانا بافانا خلال البطولة.

ماذا حدث بعد مباراة جنوب إفريقيا والمكسيك؟

واختار عدد من المشجعين الأفارقة دعم المنتخب المكسيكي، في ظل حالة الغضب السائدة تجاه المواقف المعادية للمهاجرين في جنوب أفريقيا خلال الفترة الأخيرة.

على الجانب الآخر، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورات ساخرة عقب المباراة تضمنت إشارات إلى الثقافة المكسيكية مثل القبعات وفرق المارياتشي وأطعمة التاكو، فيما ربط آخرين دعمهم للمكسيك بالتوترات المرتبطة بملف الهجرة داخل جنوب أفريقيا.

كما تداول ناشطون وسم "المكسيك ضد كراهية الأجانب" مع تغيير صور حساباتهم إلى العلم المكسيكي.

في المقابل، رفضت أصوات أفريقية أخرى مؤكدة أن المنتخب الجنوب أفريقي يمثل القارة في المحفل العالمي بغض النظر عن الخلافات السياسية والاجتماعية.

وأعرب مشجعون من عدة دول من بينها جنوب السودان وغانا عن دعمهم لمنتخب البافانا بافانا، معتبرين أن تضامن الأفارقة يجب أن يظل قائماً خلال المنافسات الدولية، فيما دافع العديد من الجنوب أفريقيين عن بلادهم عبر مواقع التواصل معتبرين أن الانتقادات الموجهة إليهم لا تعكس مواقف جميع مواطني الدولة.

حكومة جنوب إفريقيا تشيد بأداء البافانا بافانا

ومن جانبها، أشادت حكومة جنوب إفريقيا بأداء المنتخب رغم الخسارة، مؤكدة أن الفريق قدم مباراة بروح قتالية وعكس صورة من الوحدة والفخر الوطني على الساحة العالمية.



نتيجة مباراة جنوب إفريقيا والمكسيك

وتلقى المنتخب الجنوب إفريقي هزيمة قاسية أمام نظيره المكسيكي بهدفين نظيفين في المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026، والتي أقيمت مساء أمس الخميس على ملعب أزتيكا ضمن منافسات المجموعة الأولي من المحفل العالمي.



ومن المقرر أن يخوض منتخب البافانا بافانا مباراة المقبلة في كأس العالم أمام نظيره التشيكي يوم الخميس المقبل الموافق 18 يونيو الجاري، وذلك في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولي للمونديال 2026.

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