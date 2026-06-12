من نزيف داخلي إلى أول هدف بكأس العالم.. كيف تغير مصير راؤول خيمينيز نجم

يقدم "مصراوي"، لزواره الكرام، متابعة لحظة بلحظة للمباراة المرتقبة بين منتخبي التشيك وكوريا الجنوبية، والتي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الأولى من كأس العالم 2026.

تشكيل كوريا الجنوبية لمواجهة التشيك:

سون هيونج مين – لي جاي سونج – لي كانج إن – سيول يونج وو – هوانج إن بوم – بايك سيونج هو – سول يونج وو – لي تاي سوك – كيم مين جاي – بارك هان بيوم – لي جي هيوك – جو هيون وو.

تشكيل منتخب التشيك لمواجهة كوريا الجنوبية

كوفيتش – خلوبيك – هراناتش – كريتشي – كوفال – سوتشيك – سويكا – زيليني – سولك – بروفود – شيك.

طاقم تحكيم مصري للمباراة

من المقرر أن يقود المباراة تحكيميًا طاقم تحكيم مصري مكون من الحكم الدولي أمين عمر، ويعاونه محمود أبو الرجال وأحمد حسام طه، فيما يتولى محمود عاشور مسؤولية تقنية الفيديو.

متابعة مباراة التشيك وكوريا الجنوبية

الدقيقة 1: انطلاق المباراة

الدقيقة 3: استحواذ وسيطرة لمنتخب كوريا الجنوبية

الدقيقة 6: رمية تماس وخطورة من الجهة اليمني لكوريا الجنوبية.

الدقيقة 10: ركنية لصالح كوريا الجنوبية ودفاعات التشيك تبعدها.

الدقيقة 12: فرصة هدف ضائع لمنتخب كوريا بعد تسديدة بالرأس مرت أعلي القائم.

الدقيقة 15: هجمة مرتدة لصالح التشيك ودفاع كوريا يخرجها لضربة ركنية.

الدقيقة 16: الكرة الركنية تنفذ لصالح التشيك دون خطورة ويبعدها دفاع كوريا الجنوبية.

الدقيقة 18: بدأ منتخب التشيك التقاط أنفاسه والاستحواذ علي الكرة في منتصف الملعب.

الدقيقة 21: ركنية خطيرة لصالح التشيك مرت بجوار القائم.

الدقيقة 25: أمين عمر حكم المباراة يوقف اللقاء بعد تمزق قميص لاعب التشيك.

الدقيقة 31: تسديدة غير دقيقة من مهاجم التشيك تمر أعلي مرمي كوريا.

الدقيقة 33: منتخب كوريا الجنوبية يحاول الخروج بالكرة من منتصف ملعبه.

الدقيقة 35: تسديدة قوية من سون مرت بجوار القائم

الدقيقة 39: سون ينطلق بهجمة عنترية ويسدد كرة صاروخية مرت بجوار المرمي.

الدقيقة 44: هجمة خطيرة لصالح كوريا الجنوبية وفرصة هدف محقق.

الدقيقة 45: الحكم أمين عمر يضيف 3 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 45+2: تسديدة لصالح كوريا الجنوبية تمر أعلي مرمي التشيك.

الدقيقة 45+3: الحكم يطلق انتهاء صافرة الشوط الأول بالتعادل السلبي 0-0.

الدقيقة 46: انطلاق الشوط الثاني

الدقيقة 48: فرصة هدف محقق لكوريا تنتهي في يد الحارس.

الدقيقة 55: سون يهدر فرصة هدف محقق.

الدقيقة 58: التشيك تسجل الهدف الأول عن طريق كريتشي

الدقيقة 60: ضغط متواصل من كوريا الجنوبية لإدراك هدف التعادل.

الدقيقة 66: استحواذ من لاعبي كوريا في منتصف ملعب التشيك

الدقيقة 68: كوريا الجنوبية تسجل هدف التعادل عن طريق هوانج إن بيوم