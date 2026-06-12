نجح جييرمو أوتشوا، حارس مرمى منتخب المكسيك، في كتابة فصل جديد من التاريخ داخل بطولة كأس العالم، بعدما تواجد ضمن قائمة منتخب بلاده المشاركة في نسخة 2026، ليصبح أول حارس مرمى يظهر في ست نسخ مختلفة من المونديال.

ويعد أوتشوا واحدًا من أبرز الحراس الذين مروا على الكرة المكسيكية خلال العقود الأخيرة، بعدما حافظ على مكانه داخل المنتخب الوطني لفترة تجاوزت العشرين عامًا، ليصبح أحد الرموز التاريخية لمنتخب "التري".

وشهدت مسيرة الحارس المكسيكي حضوره في قوائم منتخب بلاده خلال نسخ 2006 و2010 و2014 و2018 و2022 و2026، وهو رقم غير مسبوق بين حراس المرمى في تاريخ كأس العالم، ليؤكد استمراريته وقدرته على المنافسة رغم تقدمه في العمر.

ولا تقتصر شهرة أوتشوا على إنجازاته داخل الملعب فقط، بل ارتبط اسمه بعدد من القصص الغريبة التي أثارت جدلًا واسعًا بين الجماهير على مدار سنوات طويلة، أبرزها الشائعة الشهيرة المتعلقة بامتلاكه ستة أصابع في إحدى يديه.

وتداولت جماهير كرة القدم عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورًا عدة للحارس المكسيكي، زعم البعض أنها تظهر وجود إصبع إضافي في يده، قبل أن يتبين لاحقًا أن الأمر لا يتجاوز كونه خداعًا بصريًا في بعض الصور واللقطات التلفزيونية، لتتحول القصة إلى واحدة من أغرب الشائعات المرتبطة بنجوم كرة القدم.

كما يرتبط اسم أوتشوا بالرقم 13، الذي أصبح علامة مميزة في مسيرته الكروية، حيث اعتاد الظهور به خلال مشواره مع منتخب المكسيك وعدد من الأندية التي لعب لها، ما جعل الجماهير تربط بين الحارس المخضرم وهذا الرقم بشكل دائم.

ويبلغ أوتشوا من العمر 40 عامًا، إذ ولد عام 1985، ويواصل مسيرته الاحترافية حتى الآن من خلال اللعب في الدوري القبرصي، بعد رحلة طويلة خاض خلالها العديد من التجارب داخل أوروبا.

ويعد نادي مالاجا الإسباني من أبرز المحطات التي خاضها الحارس المكسيكي خلال مشواره الاحترافي خارج بلاده، حيث نجح في ترك بصمة واضحة خلال السنوات التي قضاها في الملاعب الأوروبية.

ومع اقتراب انطلاق منافسات كأس العالم 2026، تتجه الأنظار مجددًا نحو الحارس المكسيكي المخضرم، الذي يواصل تحطيم الأرقام القياسية وكتابة اسمه بحروف من ذهب في تاريخ البطولة الأكبر على مستوى المنتخبات.

ملاحظة تحريرية: لو عندك باقي المعلومات الخاصة بالرقم 13 أو قصة الـ6 أصابع من المصدر الأصلي، ابعتها وسأحوّل التقرير إلى مادة أقوى وأغنى بالمعلومات بدل الاعتماد على المقدمة فقط.