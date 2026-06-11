تحدث جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم عن قضية الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان، وذلك عقب منعه من دخول الولايات المتحدة قبل انطلاق كأس العالم.



تصريحات إنفانتينو عن الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان



وقال إنفانتينو في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم قبل انطلاق البطولة:"ما حدث للحكم الصومالي أمر مؤسف، لكننا لا نتحكم في كل شيء".



وأضاف: "نحاول دائماً إيجاد حلول، لكن يجب أيضاً احترام أننا لسنا ملوك العالم لنحكم الدول أو قوات الشرطة، نحن منظمة رياضية فقط".



وبسؤال إنفانتينو إذا كان يشعر بأن الفيفا "فقد السيطرة" على بطولته بسبب هذه القضية، بالإضافة إلى قرار واشنطن رفض تأشيرات 15 فرداً من الطاقم المساعد للمنتخب الإيراني، رد قائلاً:" في عام 2035، نأمل أن تكون كأس العالم للسيدات في المملكة المتحدة، هل سيكون من الطبيعي أن يحدد الفيفا لمنح تأشيرات دخول إلى البلاد ومن لا؟ لا أعلم، ربما ترى ذلك طبيعياً".



وأتم تصريحاته قائلاً:"عندما أقول اهدأ لا أعني أن نتوقف عن العمل بل أعني أننا نعمل بالفعل، عالمنا أصبح أكثر حدة، وقواعد الأمن تأتي فوق كل شيء".



كواليس منع الحكم الصومالي من كأس العالم 2026



وكان أرتان الذي تم اختياره كأفضل حكم إفريقي في فئة الرجال العام الماضي أكد امتلاكه التأشيرة الصحيحة لدخول الولايات المتحدة، إلا أنه تم إيقافه في مطار ميامي الدولي وإعادته إلى تركيا خلال عطلة نهاية الأسبوع.



من جانبه، قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إن الحكم مرتبط بأشخاص يشتبه في انتمائهم إلى منظمات إرهابية، وهو ما يجعله غير مؤهل للدخول إلى الولايات المتحدة.



وكان أرتان سيصبح أول حكم صومالي يشارك في إدارة مباريات نهائيات كأس العالم.

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