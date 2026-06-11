مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم

المكسيك

- -
22:00

جنوب أفريقيا

جميع المباريات

إعلان

"لسنا ملوك العالم".. أول تعليق من إنفانتينو على استبعاد الحكم الصومالي من المونديال

كتب : نهي خورشيد

12:15 ص 11/06/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    الصومالي عمر عبد القادر ارتان حكم مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري
  • عرض 6 صورة
    الصومالي عمر عبد القادر ارتان حكم مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري2
  • عرض 6 صورة
    الصومالي عمر عبد القادر ارتان حكم مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري5
  • عرض 6 صورة
    الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان
  • عرض 6 صورة
    الصومالي عمر عبد القادر ارتان حكم مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري1

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تحدث جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم عن قضية الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان، وذلك عقب منعه من دخول الولايات المتحدة قبل انطلاق كأس العالم.


تصريحات إنفانتينو عن الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان


وقال إنفانتينو في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم قبل انطلاق البطولة:"ما حدث للحكم الصومالي أمر مؤسف، لكننا لا نتحكم في كل شيء".


وأضاف: "نحاول دائماً إيجاد حلول، لكن يجب أيضاً احترام أننا لسنا ملوك العالم لنحكم الدول أو قوات الشرطة، نحن منظمة رياضية فقط".


وبسؤال إنفانتينو إذا كان يشعر بأن الفيفا "فقد السيطرة" على بطولته بسبب هذه القضية، بالإضافة إلى قرار واشنطن رفض تأشيرات 15 فرداً من الطاقم المساعد للمنتخب الإيراني، رد قائلاً:" في عام 2035، نأمل أن تكون كأس العالم للسيدات في المملكة المتحدة، هل سيكون من الطبيعي أن يحدد الفيفا لمنح تأشيرات دخول إلى البلاد ومن لا؟ لا أعلم، ربما ترى ذلك طبيعياً".


وأتم تصريحاته قائلاً:"عندما أقول اهدأ لا أعني أن نتوقف عن العمل بل أعني أننا نعمل بالفعل، عالمنا أصبح أكثر حدة، وقواعد الأمن تأتي فوق كل شيء".


كواليس منع الحكم الصومالي من كأس العالم 2026


وكان أرتان الذي تم اختياره كأفضل حكم إفريقي في فئة الرجال العام الماضي أكد امتلاكه التأشيرة الصحيحة لدخول الولايات المتحدة، إلا أنه تم إيقافه في مطار ميامي الدولي وإعادته إلى تركيا خلال عطلة نهاية الأسبوع.


من جانبه، قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إن الحكم مرتبط بأشخاص يشتبه في انتمائهم إلى منظمات إرهابية، وهو ما يجعله غير مؤهل للدخول إلى الولايات المتحدة.


وكان أرتان سيصبح أول حكم صومالي يشارك في إدارة مباريات نهائيات كأس العالم.

إقرأ أيضاً:

النني يعلن رحيله عن الجزيرة الإماراتي برسالة مؤثرة (صورة)

الزمالك ينفي ما يتردد عن عقوبة تأديبية جديدة من فيفا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عمر عبد القادر أرتان كأس العالم جياني إنفانتينو الفيفا

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

"حرب الاختصاصات" تشتعل بين الصحة وسلامة الغذاء.. ماذا يحدث؟ (مستندات)
أخبار مصر

"حرب الاختصاصات" تشتعل بين الصحة وسلامة الغذاء.. ماذا يحدث؟ (مستندات)
قبل عقده غداً.. نماذج امتحان مادة العلوم للشهادة الإعدادية 2026
مدارس

قبل عقده غداً.. نماذج امتحان مادة العلوم للشهادة الإعدادية 2026
استدرجوه وألقوه في بركة مياه.. ضبط المتهمين بقتل طالب الإعدادي بالشرقية
أخبار المحافظات

استدرجوه وألقوه في بركة مياه.. ضبط المتهمين بقتل طالب الإعدادي بالشرقية
بينهما أكبر سقف قابل للسحب.. أبرز المعلومات عن ملعبي منتخب مصر في المونديال
كأس العالم 2026

بينهما أكبر سقف قابل للسحب.. أبرز المعلومات عن ملعبي منتخب مصر في المونديال
"سبه على سبيل المزاح".. الداخلية تكشف كواليس فيديو أجنبي ومجند في مترو
حوادث وقضايا

"سبه على سبيل المزاح".. الداخلية تكشف كواليس فيديو أجنبي ومجند في مترو

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

كأس العالم

المكسيك

المكسيك

- -

22:00

جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

* "حرب الاختصاصات" تشتعل بين الصحة وسلامة الغذاء.. ماذا يحدث؟ (مستندات)
منها على النايل سات.. قائمة القنوات المجانية الناقلة لكأس العالم 2026