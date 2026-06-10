بينهما أكبر سقف قابل للسحب.. أبرز المعلومات عن ملعبي منتخب مصر في المونديال

كشف البرازيلي ماركوس باكيتا مدرب الزمالك والمنتخب السعودي السابق، عن توقعه لمشوار منتخب بلاده في كأس العالم 2026.



وتنطلق بطولة كأس العالم 2026، غداً الخميس الموافق 11 يونيو الجاري، وذلك بتنظيم ثلاثي بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا وبمشاركة 48 منتخباً للمرة الأولي بالتاريخ.



أبرز تصريحات باكيتا عن منتخب البرازيل في مونديال 2026



وقال باكيتا في تصريحات خاصة لـ مصراوي:"المنتخب البرازيلي يمر بعملية تجديد مستمرة عبر السنوات، وأعتقد أن لديه فرصة كبيرة لتقديم بطولة مميزة".



وأضاف مدرب الزمالك السابق:"كما أن دخوله هذه النسخة دون تصنيفه كمرشح أول للتتويج قد يخفف كثيراً من الضغوط الواقعة على اللاعبين".



وتابع باكيتا:"تعاني البرازيل حالياً من غياب المهاجم الحاسم الذي اعتادت امتلاكه عبر تاريخها، مثل رونالدو الظاهرة وروماريو ورونالدينيو وبيبيتو وغيرهم، وهو عامل يؤثر بشكل كبير في مشوارها بكأس العالم".



وعن رأيه في الإيطالي كارلو أنشيلوتي:" أتوقع أن يلعب المنتخب بأسلوب أكثر تنظيماً وانضباطاً، مع الاعتماد على التكتل الدفاعي والهجمات المرتدة السريعة، خاصة أنه يمتلك العديد من اللاعبين أصحاب السرعة الكبيرة وهو ما قد يشكل عنصر مفاجأة للمنافسين".



موعد مباراة البرازيل الأولي في كأس العالم 2026



ويستهل منتخب السامبا مشواره في كأس العالم بمواجهة نظيره المغربي يوم الأحد المقبل الموافق 14 يونيو 2026، على ملعب نيويورك نيوجيرسي وذلك في تمام الساعة الواحدة صباحاً بتوقيت مصر ومكة المكرمة.



والجدير بالذكر أن المنتخب البرازيلي يقع في المجموعة الثالثة بالمونديال والتي تضم كلاً من المغرب، إسكتلندا، هايتي.

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