ترتيب الدوري الإنجليزي بعد انتهاء الشوط الأول من مباريات الجولة الأخيرة
كتب : وائل توفيق
تقام اليوم 8 مباريات مثيرة ودرامية في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز2025-2026، خاصة أنها المباراة الأخيرة لـ محمد صلاح مع الليفر.
ويشارك الموسم المقبل، في المراكز الخمسة الأولى في بطولة دوري أبطال أوروبا، والمركزين السادس والسابع في الدوري الأوروبي، والمركز الثامن سيشارك في تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي، أما مراكز الهبوط فهم؛ الثامن عشر والتاسع عشر والعشرين.
نتائج مباريات الشوط الأول
مان سيتي ضد أستون فيلا: 1-0
برايتون ضد مان يونايتد0-2
فولهام ضد نيوكاسل:1-0
توتنهام ضد إيفرتون:1-0
ليفربول ضد برينتفورد:0-0
بيرنلي ضد وولفرهامبتون:0-1
نوتنجهام ضد بورنموث:1-0
وست هام ضد ليدز:0-
سندرلاند ضد تشيلسي:1-0
كريستال بالاس: 0-1
ترتيب الدوري الإنجليزي2025-2026 بعد انتهاء الشوط الأول من مباريات الجولة الأخيرة
أرسنال-85نقطة
مان سيتي-81نقطة
مان يونايتد-71نقطة
أستون فيلا-62نقطة
ليفربول-60نقطة
بورنموث-56نقطة
سندرلاند-54نقطة
برايتون-53نقطة
برينتفورد-53نقطة
تشيلسي-52نقطة
فولهام-52نقطة
نيوكاسل-49نقطة
إيفرتون-49نقطة
ليدز-48نقطة
نوتنجهام-46نقطة
كريستال بالاس-45نقطة
توتنهام-41نقطة
وست هام-37نقطة
ولفرهامبتون-22نقطة
بيرنلي-21نقطة
