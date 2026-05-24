القائم يحرم صلاح في وداعه.. ملخص الشوط الأول من مباراة ليفربول وبرينتفورد

تقام اليوم 8 مباريات مثيرة ودرامية في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز2025-2026، خاصة أنها المباراة الأخيرة لـ محمد صلاح مع الليفر.

ويشارك الموسم المقبل، في المراكز الخمسة الأولى في بطولة دوري أبطال أوروبا، والمركزين السادس والسابع في الدوري الأوروبي، والمركز الثامن سيشارك في تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي، أما مراكز الهبوط فهم؛ الثامن عشر والتاسع عشر والعشرين.

نتائج مباريات الشوط الأول

مان سيتي ضد أستون فيلا: 1-0

برايتون ضد مان يونايتد0-2

فولهام ضد نيوكاسل:1-0

توتنهام ضد إيفرتون:1-0

ليفربول ضد برينتفورد:0-0

بيرنلي ضد وولفرهامبتون:0-1

نوتنجهام ضد بورنموث:1-0

وست هام ضد ليدز:0-

سندرلاند ضد تشيلسي:1-0

كريستال بالاس: 0-1

ترتيب الدوري الإنجليزي2025-2026 بعد انتهاء الشوط الأول من مباريات الجولة الأخيرة

أرسنال-85نقطة

مان سيتي-81نقطة

مان يونايتد-71نقطة

أستون فيلا-62نقطة

ليفربول-60نقطة

بورنموث-56نقطة

سندرلاند-54نقطة

برايتون-53نقطة

برينتفورد-53نقطة

تشيلسي-52نقطة

فولهام-52نقطة

نيوكاسل-49نقطة

إيفرتون-49نقطة

ليدز-48نقطة

نوتنجهام-46نقطة

كريستال بالاس-45نقطة

توتنهام-41نقطة

وست هام-37نقطة

ولفرهامبتون-22نقطة

بيرنلي-21نقطة

اقرأ أيضًا:

لافتة مؤثرة من جماهير ليفربول في وداع محمد صلاح.. ماذا كتب عليها؟

القائم يحرم صلاح في وداعه.. ملخص الشوط الأول من مباراة ليفربول وبرينتفورد بالدوري الإنجليزي



