مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

ليفربول

1 1
18:00

برينتفورد

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

1 2
18:00

أرسنال

الدوري الإيطالي

تورينو

- -
21:45

يوفنتوس

الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا

- -
21:45

روما

الدوري الإيطالي

ميلان

- -
21:45

كالياري

الدوري الأفريقي لكرة السلة

فيل دي داكار

76 87
16:00

الأهلي

جميع المباريات

إعلان

القائم يحرم صلاح في وداعه.. ملخص الشوط الأول من مباراة ليفربول وبرينتفورد بالدوري الإنجليزي

كتب : نهي خورشيد

07:02 م 24/05/2026 تعديل في 07:35 م
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    ملخص الشوط الأول من مباراة ليفربول وبرينتفورد بالدوري الإنجليزي (3)
  • عرض 20 صورة
    ملخص الشوط الأول من مباراة ليفربول وبرينتفورد بالدوري الإنجليزي (4)
  • عرض 20 صورة
    ملخص الشوط الأول من مباراة ليفربول وبرينتفورد بالدوري الإنجليزي (5)
  • عرض 20 صورة
    ملخص الشوط الأول من مباراة ليفربول وبرينتفورد بالدوري الإنجليزي (1)
  • عرض 20 صورة
    ملخص الشوط الأول من مباراة ليفربول وبرينتفورد بالدوري الإنجليزي (7)
  • عرض 20 صورة
    ملخص الشوط الأول من مباراة ليفربول وبرينتفورد بالدوري الإنجليزي (2)
  • عرض 20 صورة
    ملخص الشوط الأول من مباراة ليفربول وبرينتفورد بالدوري الإنجليزي (8)
  • عرض 20 صورة
    ملخص الشوط الأول من مباراة ليفربول وبرينتفورد بالدوري الإنجليزي (9)
  • عرض 20 صورة
    ملخص الشوط الأول من مباراة ليفربول وبرينتفورد بالدوري الإنجليزي (10)
  • عرض 20 صورة
    ملخص الشوط الأول من مباراة ليفربول وبرينتفورد بالدوري الإنجليزي (11)
  • عرض 20 صورة
    ملخص الشوط الأول من مباراة ليفربول وبرينتفورد بالدوري الإنجليزي (12)
  • عرض 20 صورة
    ملخص الشوط الأول من مباراة ليفربول وبرينتفورد بالدوري الإنجليزي (13)
  • عرض 20 صورة
    ملخص الشوط الأول من مباراة ليفربول وبرينتفورد بالدوري الإنجليزي (6)
  • عرض 20 صورة
    ملخص الشوط الأول من مباراة ليفربول وبرينتفورد بالدوري الإنجليزي (17)
  • عرض 20 صورة
    ملخص الشوط الأول من مباراة ليفربول وبرينتفورد بالدوري الإنجليزي (14)
  • عرض 20 صورة
    ملخص الشوط الأول من مباراة ليفربول وبرينتفورد بالدوري الإنجليزي (16)
  • عرض 20 صورة
    ملخص الشوط الأول من مباراة ليفربول وبرينتفورد بالدوري الإنجليزي (19)
  • عرض 20 صورة
    ملخص الشوط الأول من مباراة ليفربول وبرينتفورد بالدوري الإنجليزي (18)
  • عرض 20 صورة
    ملخص الشوط الأول من مباراة ليفربول وبرينتفورد بالدوري الإنجليزي (20)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انتهى الشوط الأول من مواجهة ليفربول أمام برينتفورد بالتعادل السلبي بدون أهداف، في المواجهة المقامة بينهما حالياً على ملعب الأنفيلد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، في ليلة وداع النجم المصري محمد صلاح.

ملخص شوط ليفربول وبرينتفورد الأول في وداع صلاح

وبدأت المحاولات مبكراً عبر تسديدة قوية من أليكسيس ماك أليستر من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 3، قبل أن يواصل ليفربول ضغطه بعرضية من صلاح داخل المنطقة في الدقيقة 4 إلا أن الدفاع تصدى لها.

وفي الدقيقة 5، كاد إبراهيما كوناتي أن يفتتح التسجيل برأسية خطيرة تصدى لها حارس برينتفورد، قبل أن يرد الضيوف بمحاولة خطيرة عبر كيفن شاده في الدقيقة 8 مرت بجوار القائم.

واصل ليفربول تهديده للمرمى، إذ أهدر ريو نجوموها فرصة في الدقيقة 11، ثم سدد محمد صلاح ركلة حرة قوية في الدقيقة 20 اصطدمت بالقائم، قبل أن يضيع دومينيك سوبوسلاي فرصة أخرى بتسديدة خطيرة في الدقيقة 22 مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 27، مرر سوبوسلاي كرة لصلاح داخل المنطقة إلا أن الدفاع حال دون إتمام الهجمة، قبل أن يطالب كورتيس جونز بركلة جزاء في الدقيقة 32 دون احتساب من الحكم.

وتواصلت المحاولات عبر أندرو روبرتسون في الدقيقة 34 بتسديدة قوية تصدى لها الدفاع، ثم أهدر ريان جرافينبيرخ فرصة محققة في الدقيقة 38 بعد عرضية خطيرة.

وفي الدقيقة 41، أهدر نجوموها فرصة جديدة بعد تسديدة مرت بجوار القائم قبل أن يتألق أليسون بيكر في الدقيقة 43 ويتصدى لتسديدة خطيرة من كيفن شاده، لينتهي الشوط الأول بدون أهداف.

اقرأ أيضًا:

لافتة مؤثرة من جماهير ليفربول في وداع محمد صلاح.. ماذا كتب عليها؟

ظهور خاص لمكة وكيان في ليلة وداع محمد صلاح مع ليفربول (صور)

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح ليفربول برينتفورد

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

أحمد الفيشاوي يغازل حبيبته كاميلا فيونا.. والجمهور يعلق
زووم

أحمد الفيشاوي يغازل حبيبته كاميلا فيونا.. والجمهور يعلق
طقس الاثنين.. الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال وارتفاع الحرارة لـ37
أخبار مصر

طقس الاثنين.. الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال وارتفاع الحرارة لـ37
"ادعى أنها ابنته".. الداخلية تعلن تفاصيل القبض على عامل تحرش بطفلة في مدينة
حوادث وقضايا

"ادعى أنها ابنته".. الداخلية تعلن تفاصيل القبض على عامل تحرش بطفلة في مدينة
لافتة مؤثرة من جماهير ليفربول في وداع محمد صلاح.. ماذا كتب عليها؟
رياضة عربية وعالمية

لافتة مؤثرة من جماهير ليفربول في وداع محمد صلاح.. ماذا كتب عليها؟
"العرابي" : إسرائيل عبء على واشنطن.. وترامب بحاجة لاستعادة الثقة مع العرب
أخبار مصر

"العرابي" : إسرائيل عبء على واشنطن.. وترامب بحاجة لاستعادة الثقة مع العرب

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان