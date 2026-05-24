ترتيب الدوري الإنجليزي بعد انتهاء الشوط الأول من مباريات الجولة الأخيرة

انتهى الشوط الأول من مواجهة ليفربول أمام برينتفورد بالتعادل السلبي بدون أهداف، في المواجهة المقامة بينهما حالياً على ملعب الأنفيلد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، في ليلة وداع النجم المصري محمد صلاح.

ملخص شوط ليفربول وبرينتفورد الأول في وداع صلاح

وبدأت المحاولات مبكراً عبر تسديدة قوية من أليكسيس ماك أليستر من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 3، قبل أن يواصل ليفربول ضغطه بعرضية من صلاح داخل المنطقة في الدقيقة 4 إلا أن الدفاع تصدى لها.

وفي الدقيقة 5، كاد إبراهيما كوناتي أن يفتتح التسجيل برأسية خطيرة تصدى لها حارس برينتفورد، قبل أن يرد الضيوف بمحاولة خطيرة عبر كيفن شاده في الدقيقة 8 مرت بجوار القائم.

واصل ليفربول تهديده للمرمى، إذ أهدر ريو نجوموها فرصة في الدقيقة 11، ثم سدد محمد صلاح ركلة حرة قوية في الدقيقة 20 اصطدمت بالقائم، قبل أن يضيع دومينيك سوبوسلاي فرصة أخرى بتسديدة خطيرة في الدقيقة 22 مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 27، مرر سوبوسلاي كرة لصلاح داخل المنطقة إلا أن الدفاع حال دون إتمام الهجمة، قبل أن يطالب كورتيس جونز بركلة جزاء في الدقيقة 32 دون احتساب من الحكم.

وتواصلت المحاولات عبر أندرو روبرتسون في الدقيقة 34 بتسديدة قوية تصدى لها الدفاع، ثم أهدر ريان جرافينبيرخ فرصة محققة في الدقيقة 38 بعد عرضية خطيرة.

وفي الدقيقة 41، أهدر نجوموها فرصة جديدة بعد تسديدة مرت بجوار القائم قبل أن يتألق أليسون بيكر في الدقيقة 43 ويتصدى لتسديدة خطيرة من كيفن شاده، لينتهي الشوط الأول بدون أهداف.

