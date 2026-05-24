مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

ليفربول

1 1
18:00

برينتفورد

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

1 2
18:00

أرسنال

الدوري الإيطالي

تورينو

- -
21:45

يوفنتوس

الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا

- -
21:45

روما

الدوري الإيطالي

ميلان

- -
21:45

كالياري

الدوري الأفريقي لكرة السلة

فيل دي داكار

76 87
16:00

الأهلي

جميع المباريات

إعلان

ظهور خاص لمكة وكيان في ليلة وداع محمد صلاح مع ليفربول (صور)

كتب : نهي خورشيد

06:33 م 24/05/2026 تعديل في 06:39 م
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    صلاح يظهر مع مكة وكيان قبل مباراته الأخيرة مع ليفربول (3)
  • عرض 11 صورة
    صلاح يظهر مع مكة وكيان قبل مباراته الأخيرة مع ليفربول
  • عرض 11 صورة
    صلاح يظهر مع مكة وكيان قبل مباراته الأخيرة مع ليفربول (4)
  • عرض 11 صورة
    صلاح يظهر مع مكة وكيان قبل مباراته الأخيرة مع ليفربول (5)
  • عرض 11 صورة
    صلاح يظهر مع مكة وكيان قبل مباراته الأخيرة مع ليفربول (2)
  • عرض 11 صورة
    صلاح يظهر مع مكة وكيان قبل مباراته الأخيرة مع ليفربول (7)
  • عرض 11 صورة
    صلاح يظهر مع مكة وكيان قبل مباراته الأخيرة مع ليفربول (6)
  • عرض 11 صورة
    صلاح يظهر مع مكة وكيان قبل مباراته الأخيرة مع ليفربول (9)
  • عرض 11 صورة
    صلاح يظهر مع مكة وكيان قبل مباراته الأخيرة مع ليفربول (10)
  • عرض 11 صورة
    صلاح يظهر مع مكة وكيان قبل مباراته الأخيرة مع ليفربول (8)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

دخل النجم المصري محمد صلاح ملعب الأنفيلد رفقة ابنتيه مكة وكيان، قبل انطلاق مواجهة ليفربول أمام برينتفورد، في الجولة الأخيرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

مكة وكيان مع محمد صلاح

وظهر صلاح مبتسماً بجوار ابنتيه أثناء دخوله أرض الملعب، في ليلة وداعه وظهوره الأخير بقميص الريدز

تشكيل ليفربول في وداع محمد صلاح

ويخوض ليفربول المباراة بتشكيلة مكونة من:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

في خط الدفاع: أندرو روبرتسون، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، ودومينيك سوبوسلاي.

في خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر، كورتيس جونز، وريان جرافينبيرخ.

في خط الهجوم: ريو نجوموها، محمد صلاح، وكودي جاكبو.

اقرأ أيضًا:

استعدادًا للمونديال.. طريقة الحصول على تذاكر مباراة مصر وروسيا مجانًا

بعد خسارة نهائي الأبطال.. حمزة عبد الكريم يوجه رسالة لجماهير برشلونة

وكان محمد صلاح، أعلن في مارس الماضي رحيله عن صفوف ليفربول بنهاية الموسم الجاري، ليسدل الستار على مسيرة استثنائية استمرت 9 سنوات داخل أسوار الأنفيلد.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح ليفربول بنات محمد صلاح

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

ماذا ينتظر الذهب بعد الحرب.. هل يعود الذهب لصدارة الملاذات الآمنة؟
اقتصاد

ماذا ينتظر الذهب بعد الحرب.. هل يعود الذهب لصدارة الملاذات الآمنة؟
طقس الاثنين.. الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال وارتفاع الحرارة لـ37
أخبار مصر

طقس الاثنين.. الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال وارتفاع الحرارة لـ37
ضربها بالحجارة وسبها.. ضبط المتهم بالتعدي على طالبة فاقوس
حوادث وقضايا

ضربها بالحجارة وسبها.. ضبط المتهم بالتعدي على طالبة فاقوس
مصر و7 دول عربية وإسلامية تدين أفعال "بن غفير" ضد المشاركين بأسطول الصمود
شئون عربية و دولية

مصر و7 دول عربية وإسلامية تدين أفعال "بن غفير" ضد المشاركين بأسطول الصمود

البحرين تقضي بالمؤبد على 9 متهمين بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني
شئون عربية و دولية

البحرين تقضي بالمؤبد على 9 متهمين بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان