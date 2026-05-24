القائم يحرم صلاح في وداعه.. ملخص الشوط الأول من مباراة ليفربول وبرينتفورد

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد انتهاء الشوط الأول من مباريات الجولة الأخيرة

دخل النجم المصري محمد صلاح ملعب الأنفيلد رفقة ابنتيه مكة وكيان، قبل انطلاق مواجهة ليفربول أمام برينتفورد، في الجولة الأخيرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

مكة وكيان مع محمد صلاح

وظهر صلاح مبتسماً بجوار ابنتيه أثناء دخوله أرض الملعب، في ليلة وداعه وظهوره الأخير بقميص الريدز

تشكيل ليفربول في وداع محمد صلاح

ويخوض ليفربول المباراة بتشكيلة مكونة من:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

في خط الدفاع: أندرو روبرتسون، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، ودومينيك سوبوسلاي.

في خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر، كورتيس جونز، وريان جرافينبيرخ.

في خط الهجوم: ريو نجوموها، محمد صلاح، وكودي جاكبو.

اقرأ أيضًا:

استعدادًا للمونديال.. طريقة الحصول على تذاكر مباراة مصر وروسيا مجانًا

بعد خسارة نهائي الأبطال.. حمزة عبد الكريم يوجه رسالة لجماهير برشلونة





وكان محمد صلاح، أعلن في مارس الماضي رحيله عن صفوف ليفربول بنهاية الموسم الجاري، ليسدل الستار على مسيرة استثنائية استمرت 9 سنوات داخل أسوار الأنفيلد.