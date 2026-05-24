القائم يحرم صلاح في وداعه.. ملخص الشوط الأول من مباراة ليفربول وبرينتفورد

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد انتهاء الشوط الأول من مباريات الجولة الأخيرة

شارك النجم المصري محمد صلاح في مباراته الأخيرة اليوم مع ليفربول في الدوري الإنجليزي، وودع جمهور الريدز في مشهد مؤثر أثناء تغييره في أحداث المباراة.

وحق صلاح رقمًا تاريخيًا في مباراته الأخيرة بقميص الريدز، إذ أصبح أكثر لاعب يصنع أهداف في تاريخ الليفر.

تشكيل ليفربول ضد برينتفورد

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: كورتيس جونز- إبراهيما كوناتي- فيرجيل فان دايك- روبرتسون

خط الوسط: ماك أليستر-ريان جرافنبرخ- نجوموها- سوبوسلاي-محمد صلاح

الهجوم: كودي جاكبو

الاحتياطي: جوميز-إيندو-كيركيز-فيرتز-إيزاك-كييزا-مامارداشفيلي-فريمبونج-تري نيوني

أحداث الشوط الأول في مباراة ليفربول ضد برينتفورد

الدقيقة1- ركنية لـ ليفربول

الدقيقة2: ماك أليستر يسدد من خارج منطقة الجزاء لكن حارس برينتفورد، إيجور تياجو، يتصدى

الدقيقة4: ليفربول يحصل على ركنية يسددها كوناتي ينقذها سي كيليهر

الدقيقة7: ليفربول يستحوذ على الكرة بنسبة 67.4% مقابل 35.6% لـ برينتفورد

الدقيقة: 19: محمد صلاح يسدد بالقدم اليسرى من خارج منطقة الجزاء

الدقيقة 21: ماك أليستر يسدد بالقدم اليمنى من منتصف منطقة الجزاء، لكن الكرة تذهب إلى يمين المرمى

الدقيقة22: تسديدة من سوبوسلاي بالقدم اليسرى من على يسار منطقة الجزاء

ظهور خاص لمكة وكيان في ليلة وداع محمد صلاح مع ليفربول (صور).. للتفاصيل اضغط هنا

الدقيقة 30: ركلة حرة لـ نجوموها لاعب ليفربول

الدقيقة33: محمد صلاح يسدد بالقدم اليسرى من خارج منطقة الجزاء لكن لويس بوتر يتصدى لها

الدقيقة34: روبرتسون يسدد بالقدم اليسرى من خارج منطقة الجزاء لكنها تصطدم في مدافع برينتفورد

تكريم صلاح وروبرتسون في المباراة الأخيرة

الدقيقة44: المباراة لا تزال 0-0

الدقيقة 45: الحكم يحتسب 3 دقائق وقت بدل ضائع

انتهى الشوط الأول 0-0 بين الفريقين

ليفربول ضد برينتفورد- الشوط الثاني

الدقيقة50: كوناتي يسدد رأسية لكنها خارج المرمى

الدقيقة51: تسديدة من محمد صلاح لكن حارس المرمى يتصدى

الدقيقة58: أسيست من صلاح إلى كورتيس جونز ليسجل الهدف الأول لـ ليفربول1-0

الدقيقة64: كيفن شايد يتعادل لـ برينتفورد لتصبح النتيجة 1-1

فيديو هدف ليفربول في برينتفورد

كورتيس جونز يفتتح التسجيل لليفربول بعد تمريرة حاسمة متقنة من محمد صلاح#الدوري_الإنجليزي_الممتاز#PremierLeage pic.twitter.com/WToj3K4CYW — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 24, 2026

الدقيقة 71: النتيجة 1-1 حتى الآن بين ليفربول وبرينتفورد

الدقيقة73: خروج محمد صلاح ودخول جيريمي فريمونج-دخول فيرتز ودخول ريو نجوموها

الدقيقة79: بطاقة صفراء لـ إبراهيما كوناتي لاعب ليفربول

الدقيقة82:خروج ريان جرافنبرخ ودخول تري نيوني-

الدقيقة84: خروج روبرتسون ودخول دامسجارد

الدقيقة90:خروج إبراهيما كوناتي ودخول جو جوميز

الدقيقة 90+1: بطاقة صفراء لـ ماك أليستير

محمد صلاح يودع الجماهير في مباراته الأخيرة- فيديو

👑 نهاية المشوار مع الريدز… محمد صلاح يودّع ليفربول كأسطورة خالدة في تاريخ النادي



نهاية حقبة استثنائية في الأنفيلد ❤️🥹#الدوري_الإنجليزي | #ليفربول pic.twitter.com/BqYJdLAHBB — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 24, 2026

انتهت المباراة بالتعادل 1-1.

اقرأ أيضًا:

حمدي فتحي خارج ودية مصر و روسيا بسبب الإيقاف

لافتة مؤثرة من جماهير ليفربول في وداع محمد صلاح.. ماذا كتب عليها؟



