الدوري الإنجليزي

ليفربول

0 0
18:00

برينتفورد

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

0 0
18:00

أرسنال

الدوري الإيطالي

تورينو

- -
21:45

يوفنتوس

الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا

- -
21:45

روما

الدوري الإيطالي

ميلان

- -
21:45

كالياري

الدوري الأفريقي لكرة السلة

فيل دي داكار

76 87
16:00

الأهلي

ليفربول ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز.. لحظة بلحظة (0-0)

كتب : وائل توفيق

06:14 م 24/05/2026 تعديل في 06:25 م
  • عرض 6 صورة
يشارك النجم المصري محمد صلاح في مباراته الأخيرة اليوم مع ليفربول في الدوري الإنجليزي، تاركا خلفه إرثا كبيرًا يحتمل أن يبقى طويلا قبل أن يتخطاه لاعب آخر..

وأعلن آرن سلوت التشكيل بوجود "مو أساسيًا..

تشكيل ليفربول ضد برينتفورد

حراسة المرمى: أليسون

الدفاع: كورتيس جونز- إبراهيما كوناتي- فيرجيل فان دايك- روبرتسون

خط الوسط: ماك أليستر-ريان جرافنبرخ- نجوموها- سوبوسلاي-محمد صلاح

الهجوم: كودي جاكبو

الاحتياطي: جوميز-إيندو-كيركيز-فيرتز-إيزاك-كييزا-مامارداشفيلي-فريمبونج-تري نيوني

أحداث الشوط الأول في مباراة ليفربول ضد برينتفورد

الدقيقة1- ركنية لـ ليفربول

الدقيقة2: ماك أليستر يسدد من خارج منطقة الجزاء لكن حارس برينتفورد، إيجور تياجو، يتصدى

الدقيقة4: ليفربول يحصل على ركنية يسددها كوناتي ينقذها سي كيليهر

الدقيقة7: ليفربول يستحوذ على الكرة بنسبة 67.4% مقابل 35.6% لـ برينتفورد

الدقيقة: 19: محمد صلاح يسدد بالقدم اليسرى من خارج منطقة الجزاء

الدقيقة 21: ماك أليستر يسدد بالقدم اليمنى من منتصف منطقة الجزاء، لكن الكرة تذهب إلى يمين المرمى

الدقيقة22: تسديدة من سوبوسلاي بالقدم اليسرى من على يسار منطقة الجزاء

ترامب: إيران قد ترغب يوما ما في توقيع معاهدة سلام مع إسرائيل
