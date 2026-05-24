صلاح أساسيا في مباراة الوداع مع ليفربول أمام برينتفورد

كتب : محمد خيري

05:16 م 24/05/2026
أعلن الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مواجهة برينتفورد، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ38 والأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتحمل المباراة أهمية خاصة للنجم المصري محمد صلاح، الذي يبدأ اللقاء أساسيًا في ظهوره الأخير بقميص ليفربول على ملعب أنفيلد، بعد إعلان رحيله عن صفوف الريدز بنهاية الموسم الجاري، ليختتم رحلة استثنائية شهدت تحقيق العديد من الألقاب والإنجازات الفردية والجماعية.

تشكيل ليفربول أمام برينتفورد

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندرو روبرتسون – فيرجيل فان دايك – إبراهيما كوناتي – دومينيك سوبوسلاي.

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر – كورتيس جونز – ريان جرافينبيرخ.

خط الهجوم: ريو نجوموها – محمد صلاح – كودي جاكبو.

بدلاء ليفربول

يجلس على مقاعد البدلاء كل من:

جورجيو مامارداشفيلي، جو جونيز، واتارو إندو، ميلوس كيركيز، فلوريان فيرتز، ألكسندر إيزاك، نيوني، جيريمي فريمبونج، وفيديريكو كييزا.

موقف ليفربول في جدول الترتيب

يدخل ليفربول المباراة وهو يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 59 نقطة، ويسعى لتحقيق الفوز في ختام مشواره بالمسابقة، بينما تتجه الأنظار إلى محمد صلاح الذي يأمل في توديع جماهير أنفيلد بأداء مميز يليق بمسيرته التاريخية مع النادي الإنجليزي.

