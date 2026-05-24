يترقب عشاق كرة القدم الأفريقية مواجهة من العيار الثقيل، عندما يستضيف الجيش الملكي نظيره ماميلودي صن داونز في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025-2026، في مباراة مرتقبة ستحدد هوية بطل القارة السمراء.

ويدخل الجيش الملكي اللقاء وهو متأخر في النتيجة، بعدما خسر مباراة الذهاب أمام صن داونز بهدف دون رد، في المواجهة التي أقيمت بمدينة بريتوريا الجنوب أفريقية.

ماذا يحتاج الجيش الملكي للتتويج بدوري أبطال أفريقيا؟

يحتاج الجيش الملكي إلى تحقيق الفوز بفارق هدفين أو أكثر في مباراة الإياب من أجل حسم اللقب القاري والتتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وفي حال فوز الفريق المغربي بهدف دون رد، ستتساوى نتيجة مباراتي الذهاب والإياب (1-1)، لتمتد المباراة إلى الأشواط الإضافية، وفي حال استمرار التعادل يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح لتحديد البطل.

أما إذا فاز الجيش الملكي بنتيجة 2-1 أو أي فارق هدف واحد مع استقبال هدف من صن داونز، فإن الفريق المغربي سيتوج باللقب في حال عدم تطبيق قاعدة الهدف خارج الأرض، بينما يتم الاحتكام للوائح البطولة المعتمدة لحسم المتأهل إذا كانت القاعدة مطبقة.

سيناريو تتويج صن داونز بالبطولة

في المقابل، يدخل صن داونز مواجهة الإياب بأفضلية الفوز ذهابًا بهدف دون رد، حيث يكفيه التعادل بأي نتيجة من أجل التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية في تاريخه.

كما أن الفريق الجنوب أفريقي سيكون بطلًا للبطولة حال تحقيق الفوز أو انتهاء المباراة بالتعادل السلبي، مستفيدًا من نتيجة الذهاب التي منحته الأفضلية قبل مواجهة الحسم.

وتبقى جميع الاحتمالات مفتوحة قبل صافرة البداية، في ظل رغبة الجيش الملكي في استغلال عاملي الأرض والجمهور لقلب الطاولة على منافسه، بينما يسعى صن داونز للحفاظ على تقدمه والعودة بالكأس القارية إلى جنوب أفريقيا.

