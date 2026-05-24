يستعد منتخب مصر للناشئين عن مواجهة نظيره منتخب كوت ديفوار اليوم الأحد، ضمن منافسات ربع نهائي كأس أفريقيا لموسم 2025/26.

وتقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً على ستاد " محمد السادس" بالمغرب.

ويدخل منتخب مصر للناشئين بقيادة المدير الفني حسين عبد اللطيف، المباراة يبحث عن الفوز والذهاب إلى نصف نهائي البطولة على حساب نظيره الإيفواري.

مشوار منتخب مصر للناشئين في البطولة

منتخب "الفراعنة" الصغار يبحثون في بلوغ نصف نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 17 عاما بعد غياب دام 23 عاماً.

بينما تعادل منتخب مصر للشباب مع إثيوبيا (0 – 0) ثم فوز على تونس (2 – 1) بتوقيع محمد جمال وأمير أبو العز ’ قبل أن ينهوا مشوارهم في مرحلة المجموعات بخسارة أمام منتخب المغرب (1 – 2) بعد شوط ثان رائع شهد تسجيل أجمل أهداف البطولة عبر المهاجم البديل زياد سعودي.

الجدير بالذكر أن منافسات ربع النهائي تنطلق عصر اليوم بمواجهة تجمع منتخب الجزائر أمام نظيره التنزاني يعقبها لقاء المغرب أمام الكاميرون ’ ثم تختتم بمباراة السنغال أمام مالي.

