مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
18:00

برينتفورد

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

- -
18:00

أرسنال

الدوري الإيطالي

تورينو

- -
21:45

يوفنتوس

الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا

- -
21:45

روما

الدوري الإيطالي

ميلان

- -
21:45

كالياري

الدوري الأفريقي لكرة السلة

فيل دي داكار

- -
16:00

الأهلي

جميع المباريات

إعلان

كل ماتريد معرفته عن مباراة منتخب مصر للناشئين أمام كوت ديفوار في ربع نهائي كأس أفريقيا

كتب : محمد الميموني

02:07 م 24/05/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    مرات-منتخب-الناشين
  • عرض 5 صورة
    منتخب-2009
  • عرض 5 صورة
    منتخب مصر للناشئين (1)
  • عرض 5 صورة
    منتخب مصر للناشئين (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يستعد منتخب مصر للناشئين عن مواجهة نظيره منتخب كوت ديفوار اليوم الأحد، ضمن منافسات ربع نهائي كأس أفريقيا لموسم 2025/26.

وتقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً على ستاد " محمد السادس" بالمغرب.

ويدخل منتخب مصر للناشئين بقيادة المدير الفني حسين عبد اللطيف، المباراة يبحث عن الفوز والذهاب إلى نصف نهائي البطولة على حساب نظيره الإيفواري.

مشوار منتخب مصر للناشئين في البطولة

منتخب "الفراعنة" الصغار يبحثون في بلوغ نصف نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 17 عاما بعد غياب دام 23 عاماً.

بينما تعادل منتخب مصر للشباب مع إثيوبيا (0 – 0) ثم فوز على تونس (2 – 1) بتوقيع محمد جمال وأمير أبو العز ’ قبل أن ينهوا مشوارهم في مرحلة المجموعات بخسارة أمام منتخب المغرب (1 – 2) بعد شوط ثان رائع شهد تسجيل أجمل أهداف البطولة عبر المهاجم البديل زياد سعودي.

الجدير بالذكر أن منافسات ربع النهائي تنطلق عصر اليوم بمواجهة تجمع منتخب الجزائر أمام نظيره التنزاني يعقبها لقاء المغرب أمام الكاميرون ’ ثم تختتم بمباراة السنغال أمام مالي.

اقرأ ايضَا:

صلاح أساسيًا.. التشكيل المتوقع لليفربول أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي

موعد مباراة صن داونز والجيش الملكي في نهائي دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر للناشئين كوت ديفوار كأس أفريقيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

23 صورة.. إزالة 7 أدوار مخالفة في المقطم قبل عيد الأضحى
أخبار مصر

23 صورة.. إزالة 7 أدوار مخالفة في المقطم قبل عيد الأضحى
الداخلية تكشف ملابسات واقعة التحرش بفتاة داخل ميكروباص في الإسكندرية
حوادث وقضايا

الداخلية تكشف ملابسات واقعة التحرش بفتاة داخل ميكروباص في الإسكندرية
إلهام شاهين تعلق على عدم إقامة جنازة رسمية للفنان هاني شاكر
زووم

إلهام شاهين تعلق على عدم إقامة جنازة رسمية للفنان هاني شاكر
بسبب النفقة والحضانة.. تفاصيل نزاع طليقة بيومي فؤاد مع الفنان في محكمة
حوادث وقضايا

بسبب النفقة والحضانة.. تفاصيل نزاع طليقة بيومي فؤاد مع الفنان في محكمة
4 أبراج قد تتخلص من القلق والخوف في العيد.. أبرزهم الثور
علاقات

4 أبراج قد تتخلص من القلق والخوف في العيد.. أبرزهم الثور

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

هبوط كبير في سعر الدولار مقابل الجنيه.. فما الأسباب؟
الشعاب المرجانية ظهرت.. انحسار البحر بشواطئ جنوب سيناء 30 مترًا