استقر الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، على التشكيل المتوقع الذي سيخوض به مواجهة برينتفورد، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ38 والأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026.

ويدخل ليفربول اللقاء باحثًا عن إنهاء موسمه بصورة قوية، فيما يتطلع النجم المصري محمد صلاح إلى مواصلة تألقه وقيادة فريقه نحو تحقيق الفوز في ختام مشوار الفريق بالمسابقة.

التشكيل المتوقع لليفربول أمام برينتفورد

حراسة المرمى:

أليسون بيكر.

خط الدفاع:

كورتيس جونز، إبراهيما كوناتي، فيرجيل فان دايك، أندي روبرتسون.

خط الوسط:

دومينيك سوبوسلاي، ريان جرافينبيرش، فلوريان فيرتز.

خط الهجوم:

محمد صلاح، كودي جاكبو، ألكسندر إيزاك.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

يحتل ليفربول المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 59 نقطة، بينما يأتي برينتفورد في المركز التاسع برصيد 52 نقطة، ما يمنح مواجهة الجولة الأخيرة أهمية كبيرة لكلا الفريقين من أجل إنهاء الموسم بأفضل صورة ممكنة.