الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
18:00

برينتفورد

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

- -
18:00

أرسنال

الدوري الإيطالي

تورينو

- -
21:45

يوفنتوس

الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا

- -
21:45

روما

الدوري الإيطالي

ميلان

- -
21:45

كالياري

الدوري الأفريقي لكرة السلة

فيل دي داكار

- -
16:00

الأهلي

بعد عودته للدوري الإنجليزي.. 4 مصريين ارتدوا قميص هال سيتي (صور)

كتب : محمد خيري

11:24 ص 24/05/2026
    فتحي وجدو بقميص هال سيتي
    أحمد فتحي بقميص هال سيتي
    عمرو زكي بقميص هال سيتي
    أحمد المحمدي بقميص هال سيتي
    جدو بقميص هال سيتي

خطف نادي هال سيتي بطاقة التأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه المثير على ميدلزبره بهدف دون رد في نهائي الملحق المؤهل "البلاي أوف" لدوري البطولة الإنجليزية، في المباراة التي أقيمت على ملعب ويمبلي.

وجاءت عودة هال سيتي إلى دوري الأضواء بعد موسم استثنائي، نجح خلاله الفريق في تجاوز العديد من التحديات، ليحقق حلم جماهيره بالعودة مجددًا إلى منافسات البريميرليج.

4 مصريين لعبوا في نادي هال سيتي

ومع عودة النادي الإنجليزي إلى الواجهة، تتجدد ذكريات عدد من اللاعبين المصريين الذين تركوا بصمتهم بقميص هال سيتي على مدار السنوات الماضية.

عمرو زكي.. بداية الحضور المصري

كان عمرو زكي من أوائل اللاعبين المصريين الذين ارتدوا قميص هال سيتي، بعدما خاض تجربة احترافية مع الفريق على سبيل الإعارة عام 2010، في محطة قصيرة ضمن مشواره الاحترافي في الملاعب الإنجليزية.

أحمد المحمدي.. الأبرز في تاريخ المصريين مع هال سيتي

يُعد أحمد المحمدي أبرز اللاعبين المصريين الذين مثلوا هال سيتي، بعدما انضم إلى صفوف الفريق عام 2012، وقدم مستويات مميزة جعلته أحد الركائز الأساسية في التشكيلة، كما ساهم بدور كبير في صعود النادي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز واستمر بين صفوفه لأكثر من أربعة مواسم.

جدو.. مساهمة مؤثرة في رحلة الصعود

انضم محمد ناجي جدو إلى هال سيتي على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية عام 2013، ونجح في تقديم أداء مؤثر ساعد الفريق في تحقيق هدف الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحمد فتحي.. تجربة قصيرة وبصمة واضحة

شهدت الفترة نفسها انتقال أحمد فتحي إلى هال سيتي على سبيل الإعارة، حيث قدم مستويات جيدة خلال فترة وجوده مع الفريق، وأسهم في تدعيم صفوف النادي خلال مرحلة مهمة من الموسم.

هال سيتي الدوري الإنجليزي عمروزكي جدو أحمد فتحي أحمد المحمدي

الأهلي يلجأ للحل الأصعب في أزمة توروب.. تفاصيل
