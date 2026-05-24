تتجه أنظار عشاق كرة القدم، مساء اليوم الأحد، إلى ملعب أنفيلد، الذي يحتضن مواجهة مرتقبة تجمع بين ليفربول ونظيره برينتفورد، ضمن منافسات الجولة الـ38 والأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

مباراة الوداع لمحمد صلاح

وتحمل المباراة أهمية خاصة لجماهير الريدز، حيث من المنتظر أن تشهد الظهور الأخير للنجم المصري محمد صلاح بقميص ليفربول على ملعب أنفيلد، بعدما أعلن رحيله عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري، لينهي بذلك رحلة حافلة بالإنجازات والأرقام القياسية مع النادي الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول وبرينتفورد

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، في لقاء يسعى خلاله ليفربول لإنهاء موسمه بصورة إيجابية، بينما يطمح برينتفورد لتحقيق نتيجة قوية أمام أحد كبار البريميرليج.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وبرينتفورد

تُنقل المباراة عبر شبكة beIN SPORTS، الناقل الحصري لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحديدًا على قناة "beIN Sports HD 2".

ترتيب ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

يدخل ليفربول المباراة وهو يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 59 نقطة، فيما يأتي برينتفورد في المركز التاسع برصيد 52 نقطة، ما يمنح المواجهة طابعًا تنافسيًا في ختام مشوار الفريقين بالمسابقة.

ويأمل محمد صلاح في توديع جماهير أنفيلد بأفضل صورة ممكنة، من خلال قيادة فريقه لتحقيق الفوز وإضافة بصمة أخيرة إلى مسيرته الاستثنائية بقميص ليفربول، قبل بدء مرحلة جديدة في مشواره الكروي.