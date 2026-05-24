موعد مباراة صن داونز والجيش الملكي في نهائي دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

كتب : محمد الميموني

10:57 ص 24/05/2026
  • عرض 3 صورة
يترقب عشاق كرة القدم الأفريقية مواجهة من العيار الثقيل، عندما يستضيف فريق الجيش الملكي نظيره ماميلودي صن داونز في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا لموسم 2025-2026، في مباراة مرتقبة ستحدد هوية بطل القارة السمراء.

موعد مباراة صن داونز والجيش الملكي

تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب ملعب الأمير مولاي عبد الله، وسط حضور جماهيري مرتقب لمساندة أصحاب الأرض في سعيهم نحو التتويج باللقب القاري.

القنوات الناقلة لمباراة صن داونز والجيش الملكي

تُنقل المباراة مباشرة عبر شبكة beIN SPORTS، الناقل الحصري لمنافسات دوري أبطال أفريقيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

معلق المباراة

أسندت شبكة بي إن سبورتس مهمة التعليق على أحداث اللقاء إلى المعلق المغربي جواد بدة.

ويدخل ماميلودي صن داونز مواجهة الإياب بأفضلية الفوز في لقاء الذهاب بهدف دون رد، والذي أقيم في مدينة بريتوريا، بعدما سجل اللاعب أوبري موديبا هدف المباراة الوحيد، مانحًا فريقه أفضلية مهمة قبل موقعة الحسم.

في المقابل، يطمح الجيش الملكي إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تعويض خسارة الذهاب، وقلب النتيجة لصالحه، أملاً في التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية في تاريخه وإسعاد جماهيره على أرضه.

نهائي دوري أبطال أفريقيا صن داونز الجيش الملكي

