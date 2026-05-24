مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
18:00

برينتفورد

الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس

- -
18:00

أرسنال

الدوري الإيطالي

تورينو

- -
21:45

يوفنتوس

الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا

- -
21:45

روما

الدوري الإيطالي

ميلان

- -
21:45

كالياري

الدوري الأفريقي لكرة السلة

فيل دي داكار

- -
16:00

الأهلي

جميع المباريات

"بعد تخطي ميدلسبره".. هال سيتي يكمل عقد المتأهلين للدوري الإنجليزي الموسم المقبل

كتب : يوسف محمد

01:49 ص 24/05/2026

هال (1)

ضمن فريق هال سيتي الصعود للدوري الإنجليزي "البريميرليج"، خلال الموسم المقبل بعد الفوز على حساب ميدلسبره في مباراة الملحق المؤهل للبريميرليج.

وحقق فريق هال سيتي الفوز أمس على حساب ميدلسبره، بنتيجة هدف دون في المباراة النهائية للمحلق المؤهل للدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وأحرز هدف هال سيتي الوحيد في اللقاء، هدف التأهل للبريميرليج الموسم المقبل 2026-2026، اللاعب أوليفر مكبورني في الدقيقة 4+90 من عمر المباراة.

وتمكن هال سيتي من العودة لمنافسات البريميرليج، بعد غياب استمر لمدة 10 سنوات، حيث كان آخر ظهور للنمور في البريميرليج موسم 2016-2017.

وكان نادي هال سيتي تأهل إلى نهائي الملحق المؤهل للبريميرليج، بعد الفوز على ميلول في نصف النهائي، فيما تأهل فريق ميدلسبره إلى الدور ذاته، بقرار إداري بعد استبعاد فريق ساوثهامبتون من قبل الاتحاد الإنجليزي.

وبات هال سيتي الفريق الثالث الذي يضمن التأهل للبريميرليج في الموسم المقبل 2026-2027، بعد فريقي كوفنترى سيتى و إبسويتش تاون.

بحضور تركي آل الشيخ.. الأهرامات تحتضن نزالًا بين أوسيك وفيرهوفن
