أعلن أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول عن التشكيل الرسمي لمواجهة وولفرهامبتون ضمن مواجهات الجولة التاسعة والعشرين في الدوري الإنجليزي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 10:15 مساء، وتقام المباراة على ستاد مولينيو معقل وولفرهامبتون.

وجاء تشكيل ليفربول لمواجهة وولفرهامبتون كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: جيرمي فيرمبونج – فان دايك – إبراهيما كوناتي – كيركز

خط الوسط: ماك أليستر – دومينيك سوبوسلاي – ريان جرافينبريخ

خط الهجوم: محمد صلاح – هوجو إيكيتيكي – جاكبو