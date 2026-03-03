مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد

0 0
21:30

سندرلاند

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

1 0
21:30

بيرنلي

الدوري الإنجليزي

وولفرهامبتون

0 0
22:15

ليفربول

كأس ملك أسبانيا

برشلونة

0 0
22:00

اتلتيكو مدريد

كأس إيطاليا

كومو

0 0
22:00

إنتر ميلان

جميع المباريات

إعلان

صلاح أساسيًا… آرني سلوت يعلن التشكيل الرسمي لليفربول لمواجهة وولفرهامبتون في الدوري.

كتب : محمد عبد السلام

09:26 م 03/03/2026 تعديل في 09:27 م
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    ليفربول ونوتنجهام (3)
  • عرض 3 صورة
    ليفربول ونوتنجهام (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول عن التشكيل الرسمي لمواجهة وولفرهامبتون ضمن مواجهات الجولة التاسعة والعشرين في الدوري الإنجليزي.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 10:15 مساء، وتقام المباراة على ستاد مولينيو معقل وولفرهامبتون.

وجاء تشكيل ليفربول لمواجهة وولفرهامبتون كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: جيرمي فيرمبونج – فان دايك – إبراهيما كوناتي – كيركز

خط الوسط: ماك أليستر – دومينيك سوبوسلاي – ريان جرافينبريخ

خط الهجوم: محمد صلاح – هوجو إيكيتيكي – جاكبو

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

تشكيل ليفربول أمام وولفرهامبتون الدوري الإنجليزي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بالصواريخ والمسيرات.. حزب الله يستهدف قاعدتين إسرائيليتين
شئون عربية و دولية

بالصواريخ والمسيرات.. حزب الله يستهدف قاعدتين إسرائيليتين
"دون تفاصيل مالية".. كالمار السويدي يعلن ضم أشرف داري رسميا
رياضة محلية

"دون تفاصيل مالية".. كالمار السويدي يعلن ضم أشرف داري رسميا
رامز جلال بإطلالة كاجوال أنيقة في برنامجه "رامز ليفل الوحش"
رمضان ستايل

رامز جلال بإطلالة كاجوال أنيقة في برنامجه "رامز ليفل الوحش"
سلطنة عُمان: مسيرات تستهدف أحد خزانات الوقود بميناء الدقم
شئون عربية و دولية

سلطنة عُمان: مسيرات تستهدف أحد خزانات الوقود بميناء الدقم
السعودية تؤكد حقها الكامل بالرد على استهداف السفارة الأمريكية في الرياض
شئون عربية و دولية

السعودية تؤكد حقها الكامل بالرد على استهداف السفارة الأمريكية في الرياض

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

مواعيد وقنوات عرض مسلسلات النصف الثاني لموسم دراما رمضان 2026
"سحور لم يكتمل".. رمضان لبنان يتحول إلى ليالي نزوح جديدة