مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
22:00

توتنهام هوتسبر

كأس رابطة الأندية

الاتحاد السكندري

- -
17:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
19:30

ليدز يونايتد

جميع المباريات

إعلان

بالفيديو.. احتفال خاص لوالدة لاعب أستون فيلا بعد ظهوره الأول بالدوري الإنجليزي

كتب : هند عواد

11:30 ص 01/01/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    والدة لاعب أستون فيلا جمال الدين ألوبا (1)
  • عرض 4 صورة
    والدة لاعب أستون فيلا جمال الدين ألوبا (3)
  • عرض 4 صورة
    والدة لاعب أستون فيلا جمال الدين ألوبا (2)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مؤثر لوالدة لاعب أستون فيلا الشاب، جمال الدين ألوبا المنحدر من أصول نيجيرية، خلال ظهوره الأول في الدوري الإنجليزي.

وشارك جمال الدين ألوبا لأول مرة في الدوري الإنجليزي، مساء أمس، عندما شارك في الدقيقة 82 من مباراة أستون فيلا ضد أرسنال.

وظهرت والدة جمال الدين ألوبا في مقطع الفيديو، وهي تهتف بصوت عال باسم نجلها، أثناء استعداده للنزول إلى الملعب، وقالت: "ابني في ظهوره الأول سيلعب لأول مرة الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين".

وانضم ألوبا إلى شباب أستون فيلا، في صيف 2023، وشارك مع فريقي تحت 18 و 19 عاما، قبل أن يظهر لأول مرة مع الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز.

اقرأ أيضًا:
"قصص متفوتكش".. طارق مصطفى يصدم الزمالك.. وثروة صلاح في 2025

الزمالك بشكل جديد في مواجهة الاتحاد السكندري.. الموعد والقناة الناقلة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

جمال الدين ألوبا ستون فيلا الدة جمال الدين ألوبا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

مصر تقرر معاملة العرب كالأجانب في رسوم دخول المواقع الأثرية رسميًا
مع بداية 2026.. هل الوقت مناسب لشراء سيارة جديدة أو مستعملة؟ "خبير يجيب"
هبوط كبير في سعر الذهب اليوم بمصر ببداية تعاملات 2026