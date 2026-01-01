من عاملة نظافة إلى مدرجات الكان.. قصة كفاح والدة رياض محرز

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مؤثر لوالدة لاعب أستون فيلا الشاب، جمال الدين ألوبا المنحدر من أصول نيجيرية، خلال ظهوره الأول في الدوري الإنجليزي.

وشارك جمال الدين ألوبا لأول مرة في الدوري الإنجليزي، مساء أمس، عندما شارك في الدقيقة 82 من مباراة أستون فيلا ضد أرسنال.

وظهرت والدة جمال الدين ألوبا في مقطع الفيديو، وهي تهتف بصوت عال باسم نجلها، أثناء استعداده للنزول إلى الملعب، وقالت: "ابني في ظهوره الأول سيلعب لأول مرة الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين".

وانضم ألوبا إلى شباب أستون فيلا، في صيف 2023، وشارك مع فريقي تحت 18 و 19 عاما، قبل أن يظهر لأول مرة مع الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز.

