بالفيديو.. احتفال خاص لوالدة لاعب أستون فيلا بعد ظهوره الأول بالدوري الإنجليزي
كتب : هند عواد
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مؤثر لوالدة لاعب أستون فيلا الشاب، جمال الدين ألوبا المنحدر من أصول نيجيرية، خلال ظهوره الأول في الدوري الإنجليزي.
وشارك جمال الدين ألوبا لأول مرة في الدوري الإنجليزي، مساء أمس، عندما شارك في الدقيقة 82 من مباراة أستون فيلا ضد أرسنال.
فيديو اليوم 🥹🇳🇬— Abokr Omar (@Abokr10) December 31, 2025
فرحة والدة اللاعب الشاب جمال الدين ألوبا في ظهوره الأول مع أستون فيلا :
" ابني في ظهوره الأول سيلعب لأول مرة الحمدلله .. الحمدلله .. الحمدلله رب العالمين "
🤍 pic.twitter.com/vFIzGkXImt
وظهرت والدة جمال الدين ألوبا في مقطع الفيديو، وهي تهتف بصوت عال باسم نجلها، أثناء استعداده للنزول إلى الملعب، وقالت: "ابني في ظهوره الأول سيلعب لأول مرة الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين".
وانضم ألوبا إلى شباب أستون فيلا، في صيف 2023، وشارك مع فريقي تحت 18 و 19 عاما، قبل أن يظهر لأول مرة مع الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز.
