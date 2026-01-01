مباريات الأمس
بعد ختام دور المجموعات.. كم بلغ الحضور الجماهيري بالجولة الثالثة في أمم أفريقيا؟

كتب : محمد عبد الهادي

12:12 ص 01/01/2026 تعديل في 12:14 ص
شهدت الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الأفريقية المغرب 2025 حضورًا جماهيريًا مميزًا في مختلف الملاعب، حيث واصل الجمهور تفاعله الكبير مع مباريات البطولة.

وبلغ إجمالي الحضور الجماهيري في الجولة الثالثة 195,215 متفرجًا، مقابل 274,374 متفرجًا في الجولة الثانية، و233,674 متفرجًا في الجولة الأولى.

ووصل إجمالي الحضور في جميع مباريات دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية حتى الآن إلى 703,263 متفرجًا.

وجاءت أعداد الحضور في أبرز مباريات الجولة الثالثة كالتالي:

مصر × أنجولا: 16,090 متفرجًا

زيمبابوي × جنوب أفريقيا: 9,235 متفرجًا

مالي × جزر القمر: 8,842 متفرجًا

المغرب × زامبيا: 62,532 متفرجًا

نيجيريا × أوغندا: 11,545 متفرجًا

تونس × تنزانيا: 15,205 متفرجًا

السنغال × بنين: 26,707 متفرجين

الكونغو × بوتسوانا: 12,569 متفرجًا

الجزائر × غينيا الاستوائية: 15,187 متفرجًا

السودان × بوركينا فاسو: 10,084 متفرجًا

كوت ديفوار × الجابون: 20,833 متفرجًا

الكاميرون × موزمبيق: 13,093 متفرجًا

كأس الأمم الأفريقية منتخب مصر الحضور الجماهيري في أمم أفريقيا أمم أفريقيا

