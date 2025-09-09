مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

بوركينا فاسو

0 0
19:00

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

الجابون

0 0
22:00

كوت ديفوار

تصفيات كأس العالم-أوروبا

صربيا

0 3
21:45

إنجلترا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

المجر

1 2
21:45

البرتغال

تصفيات كأس العالم-أوروبا

فرنسا

1 1
21:45

أيسلندا

مباريات ودية - منتخبات

مصر- ب

2 0
22:00

تونس - ب

جميع المباريات

إعلان

أول تعليق من حسام حسن بعد تعادل مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم

10:57 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    حسام حسن مدرب منتخب مصر
  • عرض 10 صورة
    حسام حسن مدرب منتخب مصر (8)
  • عرض 10 صورة
    حسام حسن مدرب منتخب مصر
  • عرض 10 صورة
    حسام حسن مدرب منتخب مصر
  • عرض 10 صورة
    حسام حسن مدرب منتخب مصر
  • عرض 10 صورة
    حسام حسن مدرب منتخب مصر
  • عرض 10 صورة
    منتخب مصر (1) (1)
  • عرض 10 صورة
    منتخب مصر (2) (1)
  • عرض 10 صورة
    منتخب مصر (3) (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

علق حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول، على تعادل المنتخب الوطني مع نظيره بوركينا فاسو، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الثلاثاء، ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكان التعادل السلبي قد حسم نتيجة مباراة المنتخب الوطني أمام بوركينا فاسو، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "4 أغسطس" ببوركينا، ليقترب المنتخب خطوة أكبر من التأهل للمونديال.

وقال حسام حسن، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "سعيد بمستوى منتخب بوركينا فاسو وتطور أدائه، خاصة بعدما بات يمتلك مجموعة لاعبين ينشطون في أكبر الدوريات الأوروبية".

وأضاف: "هدفنا كان الحفاظ على فارق الـ 5 نقاط مع منتخب بوركينا فاسو، كنا نسعى في مباراة اليوم إلى تحقيق نتيجة إيجابية مع منافسنا المباشر على أرضه سواء بالفوز أو التعادل، كان بإمكاننا تحقيق الفوز في ظل إهدارنا العديد من الفرص، بالإضافة إلى إلغاء الحكم هدف لنا".

وتابع: "واجهنا سوء حظ بإصابة عمر مرموش في بداية المباراة، فهو لاعب مهم بالنسبة لنا، إلا أن زملائه بالفريق تمكنوا من تعويض غيابه ولكن في النهاية كان يمكنه تغيير شكل المباراة ".

واختتم حسن تصريحاته:" أشكر جميع اللاعبين لمجهودهم الكبير في مباراة اليوم، أمام منافس قوي يمتلك العديد من اللاعبين المميزين، محمد صلاح قدم مباراة كبيرة وكان أحد نجوم اللقاء، كقائد في الملعب كما نقل روحه العالية للاعبين وصنع أكثر من فرصة وبالتأكيد وجوده مكسب كبير لنا".

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة

ويستعد المنتخب الوطني لملاقاة نظيره منتخب بوركينا فاسو، يوم 6 أكتوبر المقبل، في إطار الجولة التاسعة بالمجموعة الأولى، للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

أقرأ أيضًا:

أول تعليق من محمد أبو تريكة على الهجوم الإسرائيلي ضد قطر

تغطية خاصة.. مصر وبوركينا فاسو.. القنوات المجانية والمعلقين

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر حسام حسن مصر وبوركينا فاسو مباراة مصر وبوركينا فاسو تصريحات حسام حسن
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

* قطر تكذّب البيت الأبيض
السيسي: دعم مصر الكامل لما تتخذه قطر من إجراءات لحماية أمنها
ترامب لأمير قطر بعد الهجوم الإسرائيلي: هذا الأمر لن يتكرر على أراضيكم
عاجل - حماس تؤكد فشل اغتيال قادتها في الدوحة