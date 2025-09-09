أول تعليق من حسام حسن بعد تعادل مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم

كتب - يوسف محمد:

علق حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول، على تعادل المنتخب الوطني مع نظيره بوركينا فاسو، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الثلاثاء، ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكان التعادل السلبي قد حسم نتيجة مباراة المنتخب الوطني أمام بوركينا فاسو، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "4 أغسطس" ببوركينا، ليقترب المنتخب خطوة أكبر من التأهل للمونديال.

وقال حسام حسن، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: "سعيد بمستوى منتخب بوركينا فاسو وتطور أدائه، خاصة بعدما بات يمتلك مجموعة لاعبين ينشطون في أكبر الدوريات الأوروبية".

وأضاف: "هدفنا كان الحفاظ على فارق الـ 5 نقاط مع منتخب بوركينا فاسو، كنا نسعى في مباراة اليوم إلى تحقيق نتيجة إيجابية مع منافسنا المباشر على أرضه سواء بالفوز أو التعادل، كان بإمكاننا تحقيق الفوز في ظل إهدارنا العديد من الفرص، بالإضافة إلى إلغاء الحكم هدف لنا".

وتابع: "واجهنا سوء حظ بإصابة عمر مرموش في بداية المباراة، فهو لاعب مهم بالنسبة لنا، إلا أن زملائه بالفريق تمكنوا من تعويض غيابه ولكن في النهاية كان يمكنه تغيير شكل المباراة ".

واختتم حسن تصريحاته:" أشكر جميع اللاعبين لمجهودهم الكبير في مباراة اليوم، أمام منافس قوي يمتلك العديد من اللاعبين المميزين، محمد صلاح قدم مباراة كبيرة وكان أحد نجوم اللقاء، كقائد في الملعب كما نقل روحه العالية للاعبين وصنع أكثر من فرصة وبالتأكيد وجوده مكسب كبير لنا".

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة

ويستعد المنتخب الوطني لملاقاة نظيره منتخب بوركينا فاسو، يوم 6 أكتوبر المقبل، في إطار الجولة التاسعة بالمجموعة الأولى، للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

