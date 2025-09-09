مباريات الأمس
تأجيل انفراد حسام حسن برقم تاريخي إلى أكتوبر

09:30 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
    حسام حسن مدرب منتخب مصر
    حسام حسن مدرب منتخب مصر
    حسام حسن مدرب منتخب مصر
    حسام حسن مدرب منتخب مصر
    حسام حسن مدرب منتخب مصر (8)
    حسام حسن مدرب منتخب مصر
    حسام حسن مدرب منتخب مصر
كتبت-هند عواد:

كاد العميد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أن يحقق إنجازا تاريخيا مع الفراعنة، وذلك إذا تمكن من الفوز على بوركينا فاسو والتأهل إلى كأس العالم 2026.

وفشل منتخب مصر في حسم التأهل إلى كأس العالم، من الجولة الثامنة، بعد التعادل مع بوركينا فاسو سلبيا، في المباراة التي جمعتهما منذ قليل.

رقم تاريخي لحسام حسن يتأجل

كان حسام حسن سيصبح أول مصري يتأهل إلى كأس العالم، كلاعب ومدرب، بعدما شارك مع منتخب مصر كلاعب في نسخة 1990، وكان حسام حسن صاحب ركلة الجزاء الشهيرة التي سجلها مجدي عبد الغني في شباك هولندا.

وتأجل حسم تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026، إلى الجولتين المقبلتين، إذ أنه يحتاج إلى نقطة وحيدة من مباراتي جيبوتي وغينيا بيساو.

اقرأ أيضًا:

"الشعب كله منتظر الفرحة".. قائد منتخب المحليين يدعم الفراعنة قبل مواجهة بوركينا

"فوز مونديالي لتونس بنكهة أهلاوية".. نتائج مباريات أمس الاثنين

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مصر وبوركينا فاسو منتخب مصر حسام حسن تصفيات كأس العالم
