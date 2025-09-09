تأجيل انفراد حسام حسن برقم تاريخي إلى أكتوبر

كتبت-هند عواد:

كاد العميد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أن يحقق إنجازا تاريخيا مع الفراعنة، وذلك إذا تمكن من الفوز على بوركينا فاسو والتأهل إلى كأس العالم 2026.

وفشل منتخب مصر في حسم التأهل إلى كأس العالم، من الجولة الثامنة، بعد التعادل مع بوركينا فاسو سلبيا، في المباراة التي جمعتهما منذ قليل.

رقم تاريخي لحسام حسن يتأجل

كان حسام حسن سيصبح أول مصري يتأهل إلى كأس العالم، كلاعب ومدرب، بعدما شارك مع منتخب مصر كلاعب في نسخة 1990، وكان حسام حسن صاحب ركلة الجزاء الشهيرة التي سجلها مجدي عبد الغني في شباك هولندا.

وتأجل حسم تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2026، إلى الجولتين المقبلتين، إذ أنه يحتاج إلى نقطة وحيدة من مباراتي جيبوتي وغينيا بيساو.

