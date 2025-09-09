مباريات الأمس
موقف مميز للجماهير المصرية خلال مباراة بوركينا فاسو.. ماذا حدث؟

07:56 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
كتب - يوسف محمد:

زين الجمهور المصري مدرجات ملعب "4 أغسطس" بالعاصمة البوركينية واجادوجو، لدعم الفراعنة في مباراة بوركينا فاسو بتصفيات كأس العالم 2026.

وشهدت مدرجات ملعب "4 أغسطس"، الذي يستضيف مباراة المنتخب المصري ومنتخب بوركينا فاسو بتصفيات كأس العالم 2026، تواجد عدد من الجماهير المصري، التي حرصت على التواجد لدعم الفراعنة في مباراة اليوم.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم على فيس بوك، فيديو للجماهير المصري المتواجدة في المدرجات وكتب: "من بوركينا فاسو، جمهورنا في ضهرنا".

ويلاقي المنتخب المصري حاليا نظيره البوركيني، في إطار منافسات الجولة الثامنة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، بالولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك.

وحال تمكن منتخب مصر، من تحقيق الفوز على حساب بوركينا فاسو اليوم، سيضمن التأهل إلى كأس العالم 2026 بشكل رسمي.

منتخب مصر مصر وبوركينا فاسو كأس العالم 2026 تصفيات كأس العالم 2026 مباراة مصر وبوركينا
