كتب - يوسف محمد:

غادر عمر مرموش لاعب منتخب مصر، مباراة الفراعنة أمام بوركينا فاسو، في اللقاء الذي يجمع بين المنتخبين حاليا، في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

واضطر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، إلى استبدال مرموش بعد 9 دقائق فقط من بداية المباراة، عقب تعرض لإصابة، إثر تدخل قوي من مدافع بوركينا على مرموش.

ويحل منتخب مصر حاليا ضيفا على بوركينا فاسو، في اللقاء الذي يجمع بينهما، ضمن الجولة الثامنة بالمجموعة الأولى بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويذكر أن مرموش، كان قد تمكن من تسجيل هدف المنتخب الوطني الثاني في مرمى إثيوبيا، في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين، يوم الجمعة الماضي، ضمن منافسات الجولة السابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

والجدير بالذكر أن منتخب مصر يحتل صدارة ترتيب المجموعة الأولى بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، برصيد 19 نقطة ويليه المنتخب البوركيني برصيد 14 نقطة.

