أول تعليق من الاتحاد القطري على محاولة اغتيال قادة حماس

كتب - محمد عبد السلام:



تفاعل الاتحاد القطري لكرة القدم عبر حسابه الرسمي بمنصة

"فيسبوك" على محاولة اغتيال قادة حركة حماس.



ونشر الاتحاد القطري عبر حسابه بمنصة فيسبوك اليوم الثلاثاء تصميمًا لدولة قطر كُتب عليه:"رب اجعل هذا البلد آمنا".



ونفذت إسرائيل هجومًا استهدف قيادة حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، أثناء اجتماعهم لمناقشة المقترح الأمريكي الأخير لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث يستخدم قادة الحركة الدوحة منذ سنوات كمقر سياسي خارج غزة.