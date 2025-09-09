مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

بوركينا فاسو

0 0
19:00

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جنوب أفريقيا

1 1
19:00

نيجيريا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

كاب فيردي

0 0
19:00

الكاميرون

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

الجابون

- -
22:00

كوت ديفوار

تصفيات كأس العالم-أوروبا

صربيا

- -
21:45

إنجلترا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

المجر

- -
21:45

البرتغال

تصفيات كأس العالم-أوروبا

فرنسا

- -
21:45

أيسلندا

مباريات ودية - منتخبات

مصر- ب

- -
22:00

تونس - ب

جميع المباريات

إعلان

أول تعليق من الاتحاد القطري على محاولة اغتيال قادة حماس

06:55 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025

الاتحاد القطري لكرة القدم

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد عبد السلام:


تفاعل الاتحاد القطري لكرة القدم عبر حسابه الرسمي بمنصة

"فيسبوك" على محاولة اغتيال قادة حركة حماس.


ونشر الاتحاد القطري عبر حسابه بمنصة فيسبوك اليوم الثلاثاء تصميمًا لدولة قطر كُتب عليه:"رب اجعل هذا البلد آمنا".


ونفذت إسرائيل هجومًا استهدف قيادة حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، أثناء اجتماعهم لمناقشة المقترح الأمريكي الأخير لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث يستخدم قادة الحركة الدوحة منذ سنوات كمقر سياسي خارج غزة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الاتحاد القطري لكرة القدم قادة حماس حماس
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بـ12 صاروخا.. تفاصيل الغارة الإسرائيلية على قطر- تغطية لحظة بلحظة
أول تحرك من مصر بعد افتتاح سد النهضة: لن نسمح بهيمنة إثيوبيا على مواردنا المائية
ظهرَت فجأة وابتلعت شخصين.. كيف تكونت بحيرة البهنسا الغامضة بالمنيا؟ - فيديو وصور
قرار عاجل من الجنح ضد نجل محمد رمضان في واقعة "طفل نيو جيزة"
بالأرقام.. ننشر مقترح زيادات شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة
مجانا.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم