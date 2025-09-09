متابعة - يوسف محمد:

يلاقي منتخب مصر نظيره منتخب بوركينا فاسو اليوم، في إطار التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026، بالولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك.

ويحل منتخب مصر ضيفا على بوركينا فاسو اليوم، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب 4 أغسطس في العاصمة البوركينية واجادوجو، ضمن منافسات الجولة الثامنة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وجاء تشكيل منتخب مصر للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، خالد صبحي ومحمد حمدي

خط الوسط: أحمد عيد، مروان عطية وأحمد نبيل كوكا

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، محمد صلاح وعمر مرموش

أبرز أحداث مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو:

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 5: تسديدة قوية من عمر مرموش لاعب منتخب مصر ولكنها تمر بجوار مرمى بوركينا فاسو.

الدقيقة 9: تبديل أول لمنتخب مصر بخروج عمر مرموش ودخول بدلا منه أسامة فيصل.

الدقيقة 12: تسديدة قوية من محمود تريزيجيه ولكنها تمر أعلى مرمى حارس مرمى بوركينا.

الدقيقة 19: عرضية من لاعب بوركينا فاوس، يتصدى لها دفاع منتخب مصر.

الدقيقة 20: تسديدة من بلاتي توريه لاعب بوركينا فاسو، لكنها تمر بعيدة عن مرمى المنتخب المصري.

الدقيقة 27: تسديدة من محمود تريزيجيه لاعب مصر، يتصدى لها حارس مرمى بوركينا فاسو.

الدقيقة 32: توقف المباراة لعلاج رامي ربيعة لاعب منتخب مصر.

الدقيقة 38: ركلة حرة لمنتخب مصر، يسددها تريزيجيه بعيدة عن المرمى.

الدقيقة 40: رضية من مروان عطية، يسمسكها حارس بوركينا بسهولة.

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب دقيقتين وقت بدل ضائع.

الدقيقة 2+45: نهاية الشوط الأول.

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 49: بطاقة صفراء لمروان عطية لاعب وسط منتخب مصر.

ال52: تسديدة من محمود تريزيجه لاعب منتخب مصر، لكنها تصل سهلة في يد حارس مرمى بوركينا.

الدقيقة 67: أسامة فيصل يسجل هدف منتخب مصر الأول في مرمى بوركينا ولكن يتم إلغائه بداعي التسلل.

الدقيقة 73: ركلة ركنية لصالح منتخب بوركينا ولكنها تمر دون خطورة على مرمى مصر.

الدقيقة 79: سقوط محمد الشناوي على أرضية الملعب وتوقف المباراة لعلاجه.

الدقيقة 81: تسديدة من لاعب بوركينا فاسو ولكنها تمر أعلى مرمى المنتخب الوطني.