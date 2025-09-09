كتب - يوسف محمد:

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، على تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة بوركينا فاسو، في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب 4 أغسطس في العاصمة البوركيني واجادوجو، ضمن منافسات الجولة الثامنة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويدخل منتخب مصر اللقاء، وهو يحتل المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 19 نقطة، جمعهم من 7 مباريات خاضها بالتصفيات حتى الآن.

وجاء تشكيل منتخب مصر للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، خالد صبحي ومحمد حمدي

خط الوسط: أحمد عيد، مروان عطية وأحمد نبيل كوكا

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، محمد صلاح وعمر مرموش

ويسعى منتخب مصر لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لضمان التأهل بشكل رسمي إلى كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك.