تصفيات كأس العالم-أفريقيا

بوركينا فاسو

- -
19:00

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

الجابون

- -
22:00

كوت ديفوار

تصفيات كأس العالم-أوروبا

صربيا

- -
21:45

إنجلترا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

المجر

- -
21:45

البرتغال

تصفيات كأس العالم-أوروبا

فرنسا

- -
21:45

أيسلندا

مباريات ودية - منتخبات

مصر- ب

- -
22:00

تونس - ب

"ثلاثي هجومي".. تشكيل منتخب مصر لمواجهة بوركينا فاسو بتصفيات كأس العالم 2026

05:46 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
    عمر مرموش مع منتخب مصر (3)
    عمر مرموش مع منتخب مصر (1)
    محمد صلاح مع منتخب مصر (1)
    محمد صلاح مع منتخب مصر (3)
    منتخب مصر
    منتخب مصر وبوركينا فاسو عام 2024 (4)
    منتخب مصر وبوركينا فاسو عام 2024 (2)
    منتخب مصر وبوركينا فاسو عام 2024 (1)
    لاعبي منتخب مصر (2) (1)
    لاعبي منتخب مصر (10) (1)
    لاعبي منتخب مصر (11) (1)
كتب - يوسف محمد:

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، على تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة بوركينا فاسو، في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب 4 أغسطس في العاصمة البوركيني واجادوجو، ضمن منافسات الجولة الثامنة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويدخل منتخب مصر اللقاء، وهو يحتل المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 19 نقطة، جمعهم من 7 مباريات خاضها بالتصفيات حتى الآن.

وجاء تشكيل منتخب مصر للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي
خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، خالد صبحي ومحمد حمدي
خط الوسط: أحمد عيد، مروان عطية وأحمد نبيل كوكا
خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، محمد صلاح وعمر مرموش

ويسعى منتخب مصر لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لضمان التأهل بشكل رسمي إلى كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك.

منتخب مصر مصر وبوركينا فاسو مباراة مصر وبوركينا فاسو تصفيات كأس العالم 2026 مصر وبوركينا
