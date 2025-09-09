النني أساسياً .. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر الثاني في ودية تونس
كتب ـ محمد الميموني:
استقر حلمي طولان، المدير الفني للمنتخب الثاني على التشكيل الذي سيخوض به مباراة تونس.
موعد مباراة منتخب مصر الثاني وتونس
ويلتقي منتخب مصر الثاني نظيره التونسي عند 09:30 مساء اليوم الثلاثاء وديًا.
ونعرض خلال السطور التالية التشكيل المتوقع لمنتخب مصر الثاني لمواجهة تونس كالتالي:
ـ حراسة المرمى: أحمد الشناوي
ـ خط الدفاع: عمر جابر، محمود حمدي "الونش"، مصطفى العش، كريم حافظ
ـ خط الوسط: أكرم توفيق، محمد النني، عمرو السولية
ـ خط الهجوم: مصطفى سعد "ميسي"، حسين الشحات، مروان حمدي
ويذكر أن منتخب مصر الثاني قد فاز على منتخب تونس بهدف محمد مجدي "أفشة" دون رد فعل في المواجهة الأولي.
اقرا ايضاً:
الكشف-عن-أسباب-سفر-زوجة-الراحل-إبراهيم-شيكا-خارج-مصر-خاص
فيديو قد يعجبك: