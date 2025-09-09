مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

بوركينا فاسو

- -
19:00

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

الجابون

- -
22:00

كوت ديفوار

تصفيات كأس العالم-أوروبا

صربيا

- -
21:45

إنجلترا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

المجر

- -
21:45

البرتغال

تصفيات كأس العالم-أوروبا

فرنسا

- -
21:45

أيسلندا

مباريات ودية - منتخبات

مصر- ب

- -
21:30

تونس - ب

النني أساسياً .. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر الثاني في ودية تونس

03:24 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025

محمد النني

background

كتب ـ محمد الميموني:

استقر حلمي طولان، المدير الفني للمنتخب الثاني على التشكيل الذي سيخوض به مباراة تونس.

موعد مباراة منتخب مصر الثاني وتونس

ويلتقي منتخب مصر الثاني نظيره التونسي عند 09:30 مساء اليوم الثلاثاء وديًا.

ونعرض خلال السطور التالية التشكيل المتوقع لمنتخب مصر الثاني لمواجهة تونس كالتالي:

ـ حراسة المرمى: أحمد الشناوي

ـ خط الدفاع: عمر جابر، محمود حمدي "الونش"، مصطفى العش، كريم حافظ

ـ خط الوسط: أكرم توفيق، محمد النني، عمرو السولية

ـ خط الهجوم: مصطفى سعد "ميسي"، حسين الشحات، مروان حمدي

ويذكر أن منتخب مصر الثاني قد فاز على منتخب تونس بهدف محمد مجدي "أفشة" دون رد فعل في المواجهة الأولي.

حلمي طولان المدير الفني للمنتخب الثاني مباراة منتخب مصر الثاني وتونس موعد مباراة منتخب مصر الثاني وتونس تشكيل منتخب مصر الثاني
