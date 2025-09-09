زيدان يبدأ مهمته الجديدة كمدير فني وهذا سر تأجيل الإعلان

كتب- محمد عبدالهادي:

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن زين الدين زيدان، أسطورة الكرة الفرنسية، بدأ فعليًا الاستعداد لتولي تدريب منتخب فرنسا خلفًا للمدرب الحالي ديديه ديشامب، رغم عدم صدور إعلان رسمي حتى الآن من الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، الذي يفضل تأجيل القرار لما بعد كأس العالم 2026.

زيدان، الفائز بكأس العالم 1998، يتحرك بهدوء خلف الكواليس منذ فترة، ويُعد المرشح الأبرز لقيادة "الديوك" بعد نهاية مشوار ديشامب، خاصة أن ارتباط الأخير بالمنتخب من المتوقع أن ينتهي بنهاية مونديال الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ورغم أن زيدان لم يُعلن حتى اللحظة عن أي خطوة رسمية، إلا أن تقارير فرنسية أكدت أنه بدأ التواصل مع شخصيات بارزة في الكرة الفرنسية، أبرزهم لوران بلان، زميله السابق والمدرب الأسبق للمنتخب، في إشارة واضحة إلى أنه يجهز نفسه للمرحلة المقبلة.

وأشارت "ليكيب" إلى أن زيدان يتابع باهتمام كبير مباريات الدوري الفرنسي والمسابقات الأوروبية الكبرى، ولديه رؤية واضحة لطريقة لعب المنتخب الفرنسي مستقبلًا، وسط طموحات كبيرة من اللاعبين بالعمل تحت قيادته.

ويبقى ملف زيدان مؤجلًا إلى ما بعد كأس العالم، لكن المؤشرات تؤكد أن عودته إلى الواجهة أصبحت مسألة وقت فقط.

