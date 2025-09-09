مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

بوركينا فاسو

- -
19:00

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

الجابون

- -
22:00

كوت ديفوار

تصفيات كأس العالم-أوروبا

صربيا

- -
21:45

إنجلترا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

المجر

- -
21:45

البرتغال

تصفيات كأس العالم-أوروبا

فرنسا

- -
21:45

أيسلندا

مباريات ودية - منتخبات

مصر- ب

- -
21:30

تونس - ب

جميع المباريات

إعلان

"صعب تعويضه".. شوبير يكشف ارتباك حسابات حسام حسن قبل مواجهة بوركينا فاسو

02:45 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    اجتماع أشرف صبحي وهاني أبو ريدة بحسام حسن (2)
  • عرض 16 صورة
    حسام حسن (1)
  • عرض 16 صورة
    حسام حسن من معسكر منتخب مصر
  • عرض 16 صورة
    حسام حسن في ممر شرفي لاستقبال محمد صلاح
  • عرض 16 صورة
    محمد صلاح وحسام حسن من معسكر منتخب مصر
  • عرض 16 صورة
    عمر مرموش مع منتخب مصر (2)
  • عرض 16 صورة
    محمد صلاح مع منتخب مصر (3)
  • عرض 16 صورة
    محمد صلاح مع منتخب مصر (1)
  • عرض 16 صورة
    عمر مرموش مع منتخب مصر (1)
  • عرض 16 صورة
    عمر مرموش مع منتخب مصر (3)
  • عرض 16 صورة
    محمد صلاح مع منتخب مصر (2)
  • عرض 16 صورة
    منتخب مصر وبوركينا فاسو عام 2024 (4)
  • عرض 16 صورة
    منتخب مصر
  • عرض 16 صورة
    منتخب مصر وبوركينا فاسو عام 2024 (2)
  • عرض 16 صورة
    منتخب مصر وبوركينا فاسو عام 2024 (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، الأزمة التي يواجهها حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، في خطة مواجهة بوركينا فاسو، المقرر لها اليوم في تصفيات كأس العالم 2026.

قال أحمد شوبير، في برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "قد تكون هناك مشكلة وحيدة في مباراة اليوم وهي تحديد من سيلعب مكان حمدي فتحي، ويمكن تعويض أي مركز آخر مثل جناح أو رأس حربة".

وأكمل: "مكان حمدي فتحي بالتحديد في هذا التوقيت صعب، لأن مروان عطية ليس جاهزًا بنسبة 100%، رغم أن المعلومات والأخبار الواردة من هناك تفيد بأنه أدى مرانًا كاملًا".

وأضاف: "الملعب يتسع لحوالي 35 ألف متفرج، والسعة الرسمية تبلغ 28 ألف متفرج، لكن العدد قد يزيد إلى 35 ألف متفرج، وقد نفدت التذاكر بالفعل، وكان رئيس الجمهورية هو من افتتح الملعب بنفسه وسط مظاهر حب واحتفال وفخر في بوركينا فاسو".

وأوضح: "حسام حسن يفكر بطريقة واضحة، إذا لم يحقق الفوز فلن يخسر، هو سافر إلى بوركينا على أمل الفوز، لكن الهجمات المرتدة ستكون سلاحه الرئيسي".

وتابع: "لا أعتقد أن حسام حسن سيبدأ بالضغط منذ البداية، فالظروف لا تسمح بذلك، لذا سيؤمن نفسه دفاعيًا بشكل واضح، وما يقلقني هو الاعتماد على الكرات العالية والطويلة، فهذا لن يكون في صالحنا، لأن الطول والقوة البدنية تكون عادة في صالح المنتخبات الإفريقية القوية مثل كوت ديفوار ونيجيريا والكاميرون وبوركينا فاسو".

واختتم تصريحاته: "بالنسبة للسرعات، فلدى منتخبنا لاعبين يمتلكون السرعة، مثل محمد صلاح ومرموش، لكن بشكل عام، القوّة البدنية غالبًا ما تكون لصالحهم، لذا، يركز حسام على عدم الخسارة ومحاولة استغلال الهجمات المرتدة لصناعة الفارق".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحمد شوبير حسام حسن بوركينا فاسو تصفيات كأس العالم 2026
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

ظهرَت فجأة وابتلعت شخصين.. كيف تكونت بحيرة البهنسا الغامضة بالمنيا؟ - فيديو وصور
قرار عاجل من الجنح ضد نجل محمد رمضان في واقعة "طفل نيو جيزة"
بالأرقام.. ننشر مقترح زيادات شرائح استهلاك الكهرباء الجديدة
الدولار يهبط تحت 48 جنيها لأول مرة منذ أكثر من عام
السيسي يوجه بدراسة التماس العفو عن 7 محكومين بينهم علاء عبدالفتاح
مجانا.. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم