كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، الأزمة التي يواجهها حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، في خطة مواجهة بوركينا فاسو، المقرر لها اليوم في تصفيات كأس العالم 2026.

قال أحمد شوبير، في برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "قد تكون هناك مشكلة وحيدة في مباراة اليوم وهي تحديد من سيلعب مكان حمدي فتحي، ويمكن تعويض أي مركز آخر مثل جناح أو رأس حربة".

وأكمل: "مكان حمدي فتحي بالتحديد في هذا التوقيت صعب، لأن مروان عطية ليس جاهزًا بنسبة 100%، رغم أن المعلومات والأخبار الواردة من هناك تفيد بأنه أدى مرانًا كاملًا".

وأضاف: "الملعب يتسع لحوالي 35 ألف متفرج، والسعة الرسمية تبلغ 28 ألف متفرج، لكن العدد قد يزيد إلى 35 ألف متفرج، وقد نفدت التذاكر بالفعل، وكان رئيس الجمهورية هو من افتتح الملعب بنفسه وسط مظاهر حب واحتفال وفخر في بوركينا فاسو".

وأوضح: "حسام حسن يفكر بطريقة واضحة، إذا لم يحقق الفوز فلن يخسر، هو سافر إلى بوركينا على أمل الفوز، لكن الهجمات المرتدة ستكون سلاحه الرئيسي".

وتابع: "لا أعتقد أن حسام حسن سيبدأ بالضغط منذ البداية، فالظروف لا تسمح بذلك، لذا سيؤمن نفسه دفاعيًا بشكل واضح، وما يقلقني هو الاعتماد على الكرات العالية والطويلة، فهذا لن يكون في صالحنا، لأن الطول والقوة البدنية تكون عادة في صالح المنتخبات الإفريقية القوية مثل كوت ديفوار ونيجيريا والكاميرون وبوركينا فاسو".

واختتم تصريحاته: "بالنسبة للسرعات، فلدى منتخبنا لاعبين يمتلكون السرعة، مثل محمد صلاح ومرموش، لكن بشكل عام، القوّة البدنية غالبًا ما تكون لصالحهم، لذا، يركز حسام على عدم الخسارة ومحاولة استغلال الهجمات المرتدة لصناعة الفارق".