"فخامة".. ليفربول يعلن قميصه الثالث الجديد لهذا الموسم (صور)

12:58 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
كتب- محمد عبدالهادي:

كشف نادي ليفربول صباح اليوم الثلاثاء، عن قميصه الثالث الجديد لهذا الموسم الكروي و المستوحى من شركة الملابس العالمية أديداس.

ونشر ليفربول عبر حسابه الرسمي اليوم الثلاثاء صورًا للاعبي الفريق يرتدون القميص الجديد، والذي جاء باللون الأخضر و المستوحى من تصميم التسعينات.

وظهر في الإعلان الدعائي للقميص عدد من نجوم الفريق على رأسهم الدولي المصري محمد صلاح، والهولندي فيرجل فان دايك وسوبوسلاي.

وعلق ليفربول على منشوره المدعم بصور اللاعبين بالقميص الجديد "أصالة وفخامة".

