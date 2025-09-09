مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

بوركينا فاسو

- -
19:00

مصر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

الجابون

- -
22:00

كوت ديفوار

تصفيات كأس العالم-أوروبا

صربيا

- -
21:45

إنجلترا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

المجر

- -
21:45

البرتغال

تصفيات كأس العالم-أوروبا

فرنسا

- -
21:45

أيسلندا

مباريات ودية - منتخبات

مصر- ب

- -
21:30

تونس - ب

جميع المباريات

أزمة جديدة لسواريز تسببت في إيقافه بالدوري الأمريكي.. ما القصة؟

12:45 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن الاتحاد الأمريكي لكرة القدم، إيقاف النجم الأوروجواياني بصفوف إنتر ميامي الأمريكي، لويس سواريز ثلاث مباريات بالدوري.

سبب إيقاف سواريز

وتورط سواريز في مشاجرة باللحظات الأخيرة من عمر مباراة إنتر ميامي ونظيره سياتل ساوندرز بكأس الدوريات التقطته كاميرا المباراة وهو يبصق على جين راميريز، رئيس أمن ساوندرز.

ولا يعد ذلك الإيقاف الوحيد لسواريز فسبق فتم إيقافه بكأس الدوريات لمدة 6 مباريات ضمن اللوائح التأديبية.

وتشهد مسيرة اللاعب صاحب الـ 38 عامًا في الملاعب وقائع مثيرة للجدل أبرزها حادثة عض المدافع الإيطالي جورجيو كييليني في كأس العالم 2014؛ حيث تم إيقافه لمدة 4 أشهر.

لويس سواريز إيقاف سواريز إنتر ميامي
