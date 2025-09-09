مباريات الأمس
معلقون مباراة مصر وبوركينا فاسو في تصفيات أفريقيا لكأس العالم

11:39 ص الثلاثاء 09 سبتمبر 2025
كتب - محمد الميموني :

يستعد منتخب مصر لظهور جديد بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 حين يلتقي بنظيره بوركينا فاسو.

موعد مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو

ويلتقي منتخب مصر نظيره بوركينا فاسو عند السابعة من مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة ال 8 من التصفيات المؤهلة لكأس العالم لموسم 2026.

القناة الناقلة لمباراة مصر وبوركينا فاسو

ومن المقرر أن تنقل المباراة على قناة أون سبورت 1 بتعليق أيمن الكاشف عبر القناة الصوتية الأولى بينما يعلق مؤمن حسن على القناة الصوتية الثانية.


وتنقل قناة SSC السعودية و mbc masr مباراة مصر وبوركينا فاسو إذ سيعلق على المباراة كل من فارس عوض وعصام عبده على".

ترتيب منتخب مصر بالتصفيات الأفريقية

ويذكر أن منتخب مصر يتصدر جدول ترتيب المجموعة برصيد 19 نقطة متفوقاً على نظيره منتخب بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني بـ 14 نقطة.

منتخب مصر معلق مباراة مصر وبوركينا فاسو مباراة مصر وبوركينا فاسو موعد مباراة مصر وبوركينا فاسو تصفيات كأس العالم أيمن الكاشف مؤمن حسن
